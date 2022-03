Kiel

Der Haltung nach könnte sie auch in der Antikensammlung stehen, die Skulptur von Dario Tironi, die in der Stadtgalerie Kiel in die Ausstellung Premio Fondazione hineinführt. Ein Gigant aus dem Müll der Konsumgesellschaft von Plastikbruchstück bis Barbie zusammengepuzzelt, der antiken Mythologie so nah wie „Iron Man“ oder andere Cyber-Helden.

Tironi ist einer von neun Künstlern in der Ausstellung Premio Fondazione VAF, die seit 2008 regelmäßig in der Stadtgalerie zu Gast ist. Die Wettbewerbsausstellung, die mit drei Preisen (mit 15 000, 7500 und 5000 Euro dotiert) verbunden ist, richtet den Blick auf die junge Kunst Italiens. „Es war nicht leicht, während der Pandemie Künstler zu finden – wir konnten keine Ateliers besuchen, das lief alles per Video“, sagt Volker W. Feierabend, Sammler, Mäzen und im Jahr 2000 mit seiner Ehefrau Aurora Gründer der Stiftung Premio Fondazione VAF.

Premio Fondazione zeigt Vielfalt von Techniken und Materialien

Am Morgen ist der 86-Jährige, der sein Geld im Modegeschäft verdient hat, aus Mailand angereist und sichtlich froh, dass eine Ausstellung entstanden ist, die eine breite Vielfalt an Techniken und Materialien eröffnet. Ausgewählt hat die Arbeiten das Kuratorium um Thorsten A. Feierabend, Sohn des Stifters, der nach dem Tod des langjährigen Stiftungspräsidenten Klaus Wolbert dessen Amt übernommen hat.

Die aus Konsumabfall zusammengesetzte Skulptur von Dario Tironi lockt in die Kieler Stadtgalerie. Daneben Stadtgalerie-Direktor Peter Kruska. Quelle: Uwe Paesler

„Eine große Ehre und Auszeichnung“ sieht Stadtgalerie-Direktor Peter Kruska in der Ausstellung, die diesmal in Kiel nicht nur ihre erste Station hat, bevor sie im Mai nach Ferrara in Italien weiterzieht, sondern hier zur Eröffnung auch die Nachwuchspreise bestimmt und vergeben werden.

Wer vorher die Ausstellung junger hiesiger Künstler zum Gottfried-Brockmann-Preis gesehen hat, der staunt, wie entschieden anders der Ansatz der jungen Kollegen aus Italien ist. „Die Künstler beim Premio Fondazione sind viel stärker an der Kunstgeschichte orientiert“, sagt Peter Kruska und verweist zudem auf den sehr bewussten Umgang mit den Materialien.

Stadtgalerie zeigt Positionen junger italienischer Kunst

Den sieht man nicht nur an Tironis Skulpturen, sondern mehr noch an den sorgfältig gearbeiteten Porzellanobjekten der Schwestern Renata und Cristina Cosi, die mit klinisch anmutender Reinheit und ausgeklügeltem Faltenwurf beeindrucken. Oder an den angekokelten Holzobjekten von Valeria Vaccaro, die sich als feinster Carrara-Marmor entpuppen und so Ewigkeitswert mit Vergänglichkeit konfrontieren.

Eine Feier von Material und Technik sind auch die feingliedrigen Papierskulpturen des Mailänders L’orMa, etwa wenn eine Windhose und die von ihr hinterlassene Zerstörung zur schwerelos poetischen Erscheinung werden. Ironisch daneben das Collier zum 500. Geburtstag Leonardo da Vincis: Wie eine Sammlung von Reliquien hat der Künstler ikonische, mit da Vinci verbundene Szenen und Bilder in Glaskugeln eingefroren.

Wie dokumentarisch angehauchte Stillleben muten die Stadtansichten an, die Sebastiano Raimondo in Palermo im Foto festgehalten hat. Als grelle technische Spielerei erscheinen die Hologramme der Künstlergruppe KEM, in denen sich in Endlosschleife offene Herzen drehen und ein Skelett zerbröselt und wieder aufersteht.

An der Kunstgeschichte orientiert

Kruska entdeckt aber auch Parallelen in der Kunst aus Italien und Kiel. Etwa bei Silvia Inselvini, deren „Nachtstücke“ ihn an serielle Zeichnungen von Constanze Vogt, Brockmann-Preisträgerin 2016, erinnern. Farbflächen, so dicht, dass sie sich beinah zu materialisieren scheinen, hat Inselvini mit Kugelschreiber gemalt. Deren innere Bewegung entfaltet einen eigentümlichen Sog.

Dass hier das einzelne Werk im Mittelpunkt steht, sieht man außerdem an Luca Azzuros perspektivischer Malerei und an den eindrucksvollen Landschaften Enrico Minguzzis. Der Maler hat sie mit altmeisterlicher Fertigkeit umsetzt – nicht ohne der Tradition ordentliche Störfaktoren einzuziehen, etwa in Form bedrohlich greller Neonfarben, die wie giftige Chemikalien darüber fließen.

Neu ist in diesem Jahr, dass die jungen Kunstschaffenden erstmals gemeinsam mit einem etablierten Künstler ausstellen. Für den neu eingerichteten „Karrierepreis“ hat Volker Feierabend den Maler Paolo Baratella ausgewählt. „Von den anderen Künstlern war noch keiner auf der Welt, als Baratella die Bilder, die jetzt hier zu sehen sind, gemalt hat“, sagt er über den 1934 in Bologna geborenen Künstler, der in den Siebzigern auch in Deutschland mehrfach zu sehen war. Grell farbige Pop-Art, die den Tod Supermans inszeniert und ein im Rassenhass glühendes Amerika. Bilder, die erstaunlich frisch und politisch aktuell wirken.

Eröffnung und Preisverleihung in der Stadtgalerie Kiel, 11. März, 19 Uhr. Es sprechen Stadtpräsident Hans-Werner Tovar, Thorsten A. Feierabend und Peter Kruska. Die Künstler sind vor Ort. Geöffnet bis 22. Mai, Di, Mi, Fr 10-17 Uhr, Fr 10-19 Uhr, Sbd+So 11-17 Uhr.