Kiel

Lokalmatadore bevölkern die Bühne, wenn das Prinz Willy nach Monaten des Lockdowns am 1. Oktober wieder seine Tür öffnet. Indie-Pop des jungen Trios Tårer, dänisch für Tränen, steht an erster Stelle auf der frisch gestalteten, königsblauen Homepage des Musik-Cafés in der Kieler Lutherstraße. Doch zum Heulen ist Betreiber Jörn Wentorf natürlich ganz und gar nicht zumute.

Reiner Zufall sei es, sagt Wentorf alias Willy, dass Kieler Musiker zum neuerlichen Restart auf der Bühne stehen. Aufmerksam geworden sei er auf Tårer bei der Jahresschau „Einblick – Ausblick“ der Muthesius Kunsthochschule. Da habe er die Musiker einfach gefragt, ob sie Lust hätten, mal im Prinz Willy zu spielen. Momentan weise der Kalender noch Lücken auf. So stehe der süddeutsche Singer/Songwriter The Great Park, der schon etliche Male im Prinz Willy gastierte, für den 2. Oktober noch gar nicht drin. „Das hat sich am Dienstag erst ergeben, weil der in Dänemark unterwegs ist.“

Prinz Willy: Kontinuierliches Booking füllt Lücken im Konzertkalender

Durch kontinuierliches Booking sollen sich die Lücken in seinem Konzertkalender füllen, erklärt Willy. Ganz einfach sei es momentan noch nicht, ausländische Acts zu buchen. Also seien es zunächst in Deutschland lebende Ausländer. „Man merkt schon, dass die Musiker heiß sind, dass die wirklich auftreten wollen. Aber die müssen sich jetzt auch erst mal wieder neu einstellen auf die ganze Geschichte.“ Auch Willy, was die Unterbringung der Musiker betrifft: „Meine Hostelfrau hat aufgegeben, weil das Haus verkauft wurde. Die ist jetzt Lehrerin geworden.“

Willy braucht dringend neues Personal

Wegen der Corona-Auflagen stellt Willy eine Mitarbeiterin für die Kontrollen nach der 3G-Regel an der Tür ein: „Da haben wir jetzt Mehrkosten, ist blöd, aber anders geht’s nicht, sonst kommen wir da durch’n Tüdel.“ Während des Lockdowns hat Willy sämtliches Personal eingebüßt, sucht sich jetzt mühsam neue Kräfte – auf etlichen Kanälen: „Bisher haben sich tatsächlich nur zwei Personen gemeldet, und eine davon dann nicht noch mal.“ Viele Gastronomen hätten jetzt wieder geöffnet, und die suchten alle. „Aber dieses und nächstes Wochenende kriegen wir hin. Irgendwie geht’s ja immer.“

Auch mit dem Lüften, „da ist ja jetzt auch immer noch nix“. Über eine festinstallierte Anlage verfügt das Prinz Willy nicht und die mobilen reichten auf Willys Nachfrage beim Kieler Gesundheitsamt nicht aus. Nun will er, wie früher auch, „in der Pause die Tür aufmachen, aber ist jetzt wohl auch nicht so, wie man es sich wünschen könnte“. Dennoch werde er das jetzt so ins Hygienekonzept reinschreiben.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Eintritt hat Willy um 50 Cent auf zwei Euro erhöht, dazu geht wie immer der Hut rum für Spenden seitens des Publikums. „Der Vermieter will die Miete erhöhen. Auf zwei Euro können wir mit unserem Platz gehen, dann erhöht sich die GEMA-Gebühr nicht. Aber ich glaube, das wird auch niemandem wehtun.“