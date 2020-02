Betagte Schätze als Geschenk für Gottorf

Der Herr mit Spitzbart und Halskrause blickt ein wenig streng in Richtung des Betrachters. Dabei dürfte es ihm zumindest wirtschaftlich recht gut gehen – ein Pelzmantel mit kostbar bestückter Knopfleiste lässt auf einen gewissen Wohlstand schließen. Das Porträt, gemalt von Michiel van Mierevelt (1567-1641), ist eines von vier Gemälden der Schenkung Monteillet-Musiolik, die gestern auf Gottorf präsentiert wurden. Andere zeigen Wald und Wiesenzenen, darunter die um 1630 entstandene, symbolhaft von einem (Lebens-)Weg durchschnittene „Baumlandschaft“ von Alexander Keirincx. Die Künstler gehören zu den sogenannten Feinmalern, deren Werk ein extremer Realismus, ausgeführt in feinster Detailtreue auszeichnet. Die meisten Bilder der Schenkung datieren aus dem 17. Jahrhundert, als Amsterdam sich zum Zentrum eines florierenden Kunsthandels entwickelt hatte. „Die Künstler malten ohne Auftrag für eine bürgerliche Schicht. In Antwerpen soll es damals mehr Künstler als Bäcker gegeben haben“, so Kuratorin Uta Kuhl. Motive aus dem Alltagsleben hielten in jener Zeit Einzug in die Kunst, darunter Landschaften mit Spaziergängern und arbeitenden Menschen. „So etwas hatte es vorher nicht gegeben.“