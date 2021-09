Kiel

„Ein Stück, dessen Energie man sich nicht entziehen kann, ein reines Bekenntnis zum Theater“, schwärmt Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners, „es steckt voller Vitalität, es langweilt nie!“ Trotzdem wurde die von ihm gefeierte farbenfrohe Instrumentationskunst und der virtuose Personalstil Sergej Prokofjews in der „Liebe zu den drei Orangen“ an der Förde lange vermisst: Vierzig Jahre ist die letzte Premiere des komischen Klassikers der gemäßigten Moderne bereits her.

Auch wenn er selber noch gar nicht viel Gelegenheit hatte, Werke von Prokofjew zu dirigieren, begleitet und begeistert ihn das Werk schon lange – unter anderem am Gärtnerplatztheater in München. „Natürlich sind die Zwischenspiele die großen Höhepunkte für das Orchester, aber es ist zugleich toll, wie hier den durchaus stark geforderten, mit einigen Gästen besetzten Stimmen im wunderbar durchsichtigen Gewebe Vorrang eingeräumt wird“, so Reiners. Keine Frage für ihn: Gespielt wird nicht auf Französisch oder Russisch, sondern selbstverständlich unmittelbar komödiantisch auf Deutsch – in einer Textfassung von Werner Hintze.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu passt, dass der Gastregisseur Dirk Schmeding vom coronakonform im Bühnenhintergrund platzierten Orchester mit der Szenerie über den Graben nah ans Publikum rückt. „Oft sieht man diese Oper als üppiges Ausstattungstheater. Für uns sind die technischen Möglichkeiten für große Verwandlungen nun begrenzt. Umso mehr haben wir die Chance, die Figuren in Shakespeare-Manier zu zeigen. Ich möchte das wilde, überbordende, teilweise ‚un-sinnige’ Stück pur zeigen und dem Spaß, der Energie, der Vitalität nicht irgendeine Überintellektualisierung in den Weg stellen.“

Gastregisseur Dirk Schmeding plant pandemische Andeutungen

Von der „Leichtigkeit des Erzählens“ ist beim Regisseur die Rede, vom „Schaulaufen“ der nie kalt ironisierten, sondern voller Charme charakterisierten Typen in üppigen Kostümen. Mit Reiners ist sich Schmeding einig, dass sie beide mit Prokofjew die scheußlichen wie die guten Bühnenfiguren gleichermaßen ins Herz geschlossen haben.

Prokofjews „Liebe zu den drei Orangen“ Ein mediterranes Märchen, grotesk überhöht: Dem Thronerben ist lähmend melancholisch zumute; seine Cousine Clarice und Ministerpräsident Léandre machen sich, unterstützt von der Fee Morgana, deshalb schon Hoffnungen auf die Machtübernahme. Der Zauberer Celio aber weiß Rat: Lachen kuriert! Als das gelingt, wird der Prinz von Morgana verflucht. In rastloser Liebe brennt er nun für drei Orangen, von denen eine sich als Glücksgriff erweisen wird ... 1921 schuf der russische Komponist Sergej Prokofjew für Chicago mit „L’Amour des trois oranges“ eine herrlich schräge Oper, die vor allem eines ist: Bekenntnis zum prallen Musiktheater mit lauter überspitzt charakterisierten Typen aus Vergangenheit und Gegenwart der Bühnenkunst.

Zeit? Ort? „Immer genau da, wo und wann es in einem Theater spielt, also jetzt im Kieler Opernhaus“, erläutert Schmeding und deutet an, es als „Stück der Stunde“ leicht pandemisch aufzufassen: „Der Prinz hat sich irgendwo an irgendwas angesteckt, eine hypochondriotische Verschleimung ... Lachen hilft immer.“ Endlich kann er wieder unbeschwerter inszenieren, da der Impfstatus die Abstände reduziert. „Aber man muss einen Bühnenkuss zwischen Sopran und Tenor auch richtig wieder neu proben.“

Die Liebe zu den drei Orangen: Chöre werden aus anderen Räumen des Opernhauses übertragen

Völlig normal geht es immer noch nicht zu: Die Chöre des Prologs werden aus verschiedenen Räumen des Hauses zugespielt – die „Tragischen“ und „Komischen“ etwa singen im Klaiber-Studio, die „Hohlköpfe“, die immer nur billige Possen wünschen, aus dem Magazin.

Der aufstrebende Regisseur Dirk Schmeding, der bereits Größen wie Andrea Moses, Lydia Steier, Jossi Wieler und Sergio Morabito, Peter Konwitschny und Calixto Bieito assistierte, nennt Letzteren „in seiner faszinierenden Unmittelbarkeit und Fähigkeit, die Schmerzpunkte der Stücke zu treffen, sein Spiel der Körper und Stimmen im Raum“ als prägendes Vorbild. „Wenn ich gefragt werde, ob ich ein Werk inszenieren möchte, nehme ich das immer dann an, wenn ich das Gefühl habe, damit Spaß auf der Probebühne haben zu können — dort, wo der ganze Theaterapparat noch nicht dranhängt ...“

Premiere am 18. September, 19.30 Uhr, Oper Kiel. Restkarten: www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.