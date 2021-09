Kiel

Musiktheater-Dramaturg Ulrich Frey will gerade zu einem bildungsbürgerlich einwandfreien Einführungsvortrag über Sergej Prokofjews hintersinnigen Opernklassiker der Moderne ansetzen, da reißt ihm eine spielwütig entfesselte Kinderschar das Heft und die Partitur aus der Hand.

Und während von irgendwo aus dem Off die nervigen Erwachsenen noch als „Tragödien-“ und „Komödienverfechter“ oder gar als possenverliebte „Hohlköpfe“ chorisch über die richtige Theatergangart zanken, haben die herrlich wuseligen Jüngsten aus den Akademien des Hauses bereits das wahnwitzige Italo-Märchen von der „Liebe zu den drei Orangen“ wunderlich russisch in Gang gebracht – auf Deutsch mit deutschen Obertiteln, mit einer Prise Shakespeare-Showdown, als Comic, Traumspiel, magischer Zinnober und Zirkusnummer ...

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinten auf der Bühne kommentiert und charakterisiert – unter der sichtlich passionierten Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners – das herrlich frech aufmuckende Philharmonische Orchester jeden Stimmungsumschwung, jede Gefühlslage, jede Bedrohung oder Liebeswallung. Plastischer kann man Prokofjews kubistische, mal aggressiv progressive, mal erstaunlich süffige Musiksprache, die seit ihrer Uraufführung 1921 in Chicago Furore macht, nicht anheizen.

Vorn auf der quietschgelben, leeren Spielfläche lässt Gastregisseur Dirk Schmeding dazu die bunten Puppen aus Traum und Albtraum tanzen. In den aufgeblasenen Disney- und Marvel-Kostümen von Ausstatter Pascal Seibicke erlebt der depressiv verstimmte Prinz im Dornröschen-Glassarg ein Erweckungserlebnis der ganz besonderen Art.

Maximal überzeugende Anstrengung: Tenor Michael Müller-Kasztelan als Prinz

Michael Müller-Kasztelan bringt die enorm anspruchsvolle Tenorpartie des von dunklen Mächten bedrohten Thronfolgers denn auch mit maximaler Emphase und Körpereinsatz zum Brennen. Erleichtert wie sein Vater (köstlich königlich: Jörg Sabrowski mit geschäftigem Berater Samuel Chan) stellt jeder fest, dass dieser Prinz à la Don Quijote oder Tamino am Ende doch nicht die bedrohlich prollige Nachtschwester Smeraldina (Chamäleon Heike Wittlieb), sondern die zauberhaft zwitschernde Ninetta (Mengqi Zhang) als künftige Lebensgefährtin gewinnt. Er hat aber in der Reinigungskraft Truffaldino (in bester Papageno-Manier: Musa Nkuna) auch einen liebenswert treuen Gefährten. Der Countdown zum Happy End gelingt also. Die Kinder, die auch im Programmheft amüsant zu Wort kommen, haben fantasiemäßig alles im Griff.

Zum anständigen Märchen gehört natürlich auch der wohlige Grusel des Bösen. Der von seiner Domina Clarice (eindrucksvoll keifend: Cristina Melis) aufgepeitschte Premierminister Leander (Ex-Wotan Thomas Hall) mag als Gegenspieler fast noch harmlos erscheinen. Bei der Auseinandersetzung von Zauberer Celio (Mathieu Abelli) und Hexe Fata Morgana (passend grell und großstimmig: Vera Egorova) fliegen schon mehr die Funken. Und der geforderte „raue Bass“ für die überraschend testosteron-starke Köchin ist mit einem weiteren Gast, Sergey Stepanyan, bestens düster und zugleich komödiantisch besetzt.

Dirk Schmedings Prokofjew-Inszenierung in Kiel: Kinderperspektive ausreichend?

Viele Aktionen der Figuren in dieser Neuproduktion sind überzeugend nah an der Musik animiert. Wird Schmedings assoziative Inszenierung aus der Kinderperspektive dem bissig antikonventionellen Werk aber tatsächlich vollauf gerecht? Stellt sie eine Verbindung zum Text des avantgardistisch antiromantischen russischen Revoluzzers Wsewolod Meyerhold her? Werden die aktuellen Bezüge – mit Mobiltelefon, ausgepresstem Orangen-Saft (die Tetra-Pak-Opfer sind Fiorella Hincapié und Martha Sotiriou als Zitrusfrüchtchen Linetta und Nicoletta) oder ein paar Corona-Schutzanzügen – ausreichend scharf geschaltet? Darüber lässt sich trefflich streiten.

Auch darüber, ob alle großen und kleinen Späßchen zünden oder doch zu häufig im bloßen Klamauk stecken bleiben. Deshalb mischen sich wohl in Sachen Regie auch ein paar zaghafte Buhs in den Premierenjubel. Unstrittig ist aber die großartige Leistung der Sängerriege und des zu Recht besonders gefeierten, entfesselt virtuosen Orchesters.

Termine zunächst am 25. September sowie am 10. und 29. Oktober. Karten: www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.