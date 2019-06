Discokugeln hängen an den riesigen Blohm+Voss-Kränen, Durchmesser: locker ein Meter. Pendeln sanft im Spätfrühlingswind. Der Standort ist trefflich gewählt, die Bühne Am Helgen ist am Sonnabend so was wie die Groove-Box des Elbjazz-Festivals, das rund 30000 Besucher zum Hamburger Hafen pilgern ließ.