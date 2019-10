Das Phänomen Clara Schumann ganz nah

Kiel

Da hat die kühne Teenagerin Clara Schumann das Orchesterkollektiv zu andächtigem Lauschen verdammt, während sie ihr Klavier mit einem einsamen Solo-Cello rein kammermusikalisch schmusen lässt. Im ersten Streiber-Meisterkonzert der Saison zelebriert ihre engagierte Fürsprecherin Schirmer das nicht nur sehr sensibel im Dialog mit Peter Bruns, dem Leiter des Mendelssohn Kammerorchester Leipzig, sie erläutert auch gewand und amüsant die amourösen Hintergründe. Überall spürt man, wie tief die 1972 in Hildesheim Geborene zum Gedenkjahr in der Kunst von Friedrich Wiecks genialer Tochter drinsteckt.

Scherzo-Ständchen für Clara Schumann

Das pianistisch höchst vertrackte Finale, Keimzelle des Konzerts, oder das verwandte c-Moll-Scherzo op. 14 Nr. 2 nach der Rückert-Vertonung „Er ist gekommen in Sturm und Regen“, das nach der Pause als „Überraschungsständchen“ fesselt, finden unter ihren (offenbar auch nicht zu kleinen) Händen genau die nötige Balance zwischen Rausch und Ausdrucksgehalt.

Mendelssohn Kammerorchester Leipzig

Schade nur, dass der gewählte Steinway-Flügel ohne Schalldeckel in der dafür etwas problematischen Schloss-Akustik eher dünn tönt, keine rechte Wärme und Resonanz entwickelt. Das kennt man von Schirmers CD-Einspielungen, die bisweilen sogar auf historischen Blüthner-Flügeln entstanden sind, ganz anders. Das Leipziger Mendelssohn Kammerorchester erweist sich aber in historisch korrekter, nah am Tasteninstrument platzierter Stehformation als aufmerksam hellhöriger reaktionsschneller Partner.

Beethoven in Clara-Schumann-Interpretation

Auch im Fall Beethoven findet Schirmer in historischen Quellen Anknüpfungspunkte in Sachen Clara Schumann. Dessen G-Dur-Konzert, das berühmte Vierte, erklingt in etwas schwindsüchtig reduzierter Kammerorchesterbearbeitung (21 Spieler ohne Pauken und Trompeten ...), aber mit Phrasierungen und Pedalgebrauch aus Claras eigenem Notenmaterial. Das hat Poesie und Farbigkeit. Besonders interessant: Die hochvirtuosen und von romantischer Fantasie-Ästhetik geprägten Solo-Kadenzen, die sich die bedeutendste Pianistin des 19. Jahrhunderts selber in die flinken Finger schrieb. Bravi und Ovationen im Kieler Saal – und Robert Schumanns Träumerei als Zugabe, glasklar und unverkitscht im verbrieften flüssigen Clara-Tempo.

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.