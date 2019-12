"Pott & Roll": Lieder für Leib und Seele

Krummwisch

Im Laufe der vier Jahrzehnte, die es die Band nun schon gibt, seien immer wieder derartige Titel geschrieben worden, erzählt Bandleader Beutin. Warum? „Weil Rainer leidenschaftlich isst“, schaltet sich dessen Ehefrau Hanna ein. Das Resultat: "Pott & Roll", eine aufwändig gestaltete Kombination aus CD samt illustriertem Rezeptbuch als Booklet und im LP-Klappcover – Untertitel: "Bekenntnisse einer abgekochten R&B Band".

Besuch vom Canned-Heat-Drummer

Der Opener "Fitos Boogie" entstand unter dem nachhaltigen Eindruck des einwöchigen Besuchs von Fito de la Parra, den der Schlagzeuger und Produzent der US-Bluesband Canned Heat ("On The Road Again", "Let’s Work Together") einst der Familie Beutin abstattete. Bis mittags habe der Musiker, der später das Schreckschuss-Album "Hold Me, Baby" (1994) produzierte, mit seiner Freundin im Bett gelegen, so verrät der launige Begleittext im Rezeptheft. Als de la Parra dann in die Küche kam, wo der fünfköpfigen Familie Beutin Bratwurst mit Stampfkartoffeln aufgetischt wurde, frohlockte er: „Sausages for breakfast! Yeah! I love you!“ Die Lyrics zu Rainers Musik lieferte damals Hanna, im Refrain von "Fitos Boogie" heißt es: „Die Küche ist geräumig / und Freunde sitzen am Tisch / du die Pfanne schwingst / das Essen dir gelingt / und aus dem Radio klingt der Boogie von Canned Heat.“

Rezepte passend zu den Songs

Auch zu "Sommersalat" steuerte Hanna den Text bei, geht es in dem Lied doch um eine ihrer kulinarischen Spezialitäten, um ihren Gatten schlanker zu gestalten. Das Rezept findet sich auf der Seite gegenüber. Charly Beutin gibt zum Song "Asparagus" eine exotische Zubereitungsart – Kokosmilch, Ingwer und rote Currypaste spielen eine Rolle – für eines seiner Lieblingsgemüse namens Spargel preis, "Gedeckte Apfeltorte" huldigt einem auch bei der Schreckschuss Band heiß geliebten Backwerk der Herrin im Hause Beutin – „Suchtstoff“, sagt Rainer. Zur rockigen Moritat "Eine kleine Samonelle" passt, da sie auch im deftigen Text vorkommt, prima eine Anleitung für Weihnachtliche Mousse au Chocolat. Möglicherweise ein Unikum in der deutschen Rockmusik stellt "Kaninchen in Weißweinsoße" dar, ein gesungenes Rezept: „Man nehme ein Kaninchen / Und zerlege es in acht Teile ....“ Auch aktuelle und ehemalige Mitstreiter der Charly Schreckschuss Band steuern Lieblingsgerichte bei: Bluesharp-Spieler Steve Baker eins für Coq au Vin, Gitarrist Hans Mohr verrät die Zutaten für den Schweinekrustenbraten eines bayrischen Gastwirts, Schlagzeuger Jörg Berger empfiehlt ein veganes Linsencurry und Bassist Henning Kiehn schwört auf "Penne all’arrabbiata à la Henning".

Deftige Illustrationen

Schnell sei Hanna und ihm klar gewesen, dass zum Konzept nicht nur die Songs, Rezepte und kleine Geschichten gehörten, sondern auch Illustrationen. Ihm sei da irgendwann mal ein Buch des Flensburger Zeichners Hans-Ruprecht Leiß mit karikierenden Tierzeichnungen in die Hände geraten, erzählt Beutin, „das hat der Typ zur Perfektion gebracht“. Er machte sich auf die Suche nach Ähnlichem und fand die in in Sörup lebende Dorsi Doï Germann, „die ist eigentlich Fan von der Band und war sofort Feuer und Flamme“. Und lieferte sinnesfreudige Zeichnungen, die weder mit kulinarischen Bezügen noch mit sexuellen Anspielungen geizten. Im Fall einer phallisch anmutenden Kochmütze mussten die Beutins dann doch das einzige Veto einlegen – „zu sexistisch“, sagt Hanna.

Kochen und Musikmachen ähneln sich

Fast ein Jahr ging für die Produktion von "Pott & Roll" ins Land – inklusive Nachkochen der bis dahin improvisierten Rezepte, Mastering der Songs, Texten, x-maligem Korrekturlesen und dem kostenintensiven, aber wassersparenden Druck des Rezept-Booklets auf Hopfenpapier in einer Rendsburger Druckerei. Mehrere Sitzungen habe allein die Suche nach dem Titel erfordert. 300 handsignierte Exemplare gibt’s als Erstauflage, im Handel ab Januar 2020, aber bereits jetzt vorbestellbar unter charly.schreckschuss@web.de. „Wir haben ein Kochkonzert gemacht“, fasst es Hanna zusammen. Essen und Trinken und Kochen und Musikmachen seien Dinge, die ganz nahe beieinanderliegen, sagt Rainer. „Wenn du als ’ne relativ erfolglose Band durch Deutschland tourst und auch durchs benachbarte Ausland, weil du keinen Hit hattest und nie Einfluss hast auf das Catering, sondern im Vertrag ausschließlich drinsteht, dass es was gibt, war sicherlich ein Kick, sich mal mit dem ganzen Kram zu beschäftigen.“