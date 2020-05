Rainer Beutin live und solo zur Gitarre wie am Donnerstag um 20 Uhr auf der KN-Bühne, das ist eine mehr als seltene Sache. Denn der in Rendsburg geborene Sänger und Songschreiber ist seit ihrer Gründung 1978 Herz und Kopf der weit über die Landesgrenzen hinaus populären Charly Schreckschuss Band.

Von Thomas Bunjes