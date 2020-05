Rainer Fetting: Von New York bis Sylt

Schleswig

„Wir sind froh, diesen Termin heute bekannt geben zu können, denn ein Museum ohne Besucher ist wirklich traurig“, sagt Guido Wendt vom Stiftungsvorstand gestern beim Pressetermin. Seit Bekanntwerden des Beschlusses der Landesregierung, die Museen wieder öffnen zu lassen, stünden die Telefone nicht still. „Es gibt offensichtlich viele Menschen, die gerne kommen wollen“, so der Kaufmännische Geschäftsführer, der zunächst mit einem soliden Hygienekonzept für die Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern sorgen wird.

"Ein echter Sommertitel, der mediterrane Assoziationen weckt“

Mit der Sommerausstellung in der Reithalle erwartet das Publikum eine so umfassende wie hochkarätige Retrospektive. " Rainer Fetting. Here are the Lemons" heißt die Schau in Anlehnung an ein Gemälde von 2015, das einen jungen Mann mit einem Tablett voller zitrusgelber Früchte zeigt. „Für uns ist das ein echter Sommertitel, der mediterrane Assoziationen weckt“, so Kuratorin Uta Kuhl. Gemeinsam mit dem Künstler, der Ende der 70er Jahre als Mitbegründer der „Neuen Wilden“ in Berlin bekannt wurde und vor wenigen Monaten seinen 70. Geburtstag feierte, hat sie die Themenschwerpunkte für die Ausstellung gesetzt.

Der Freund in der Badewanne

Die frühen Berliner Jahre sind dabei sowie schrille Impressionen aus der Schwulen- und Musikszene von New York, wo Fetting von 1983 bis 1994 lebte. Aus der New Yorker Zeit stammen auch die Porträts von Desmond Cadogan, langjähriger Freund des Künstlers, der auch für dessen erste Bronzeskulptur Modell saß – in einer Badewanne. „Ich hatte damals eine Fabriketage gemietet. Arbeiten war hier erlaubt, Wohnen nicht.“ Um bei einer Inspektion zu vertuschen, dass er sehr wohl im Loft wohnte, baute Fetting seine Badewanne aus, Desmond setzte sich hinein – und das Motiv für die erste Skulptur war gefunden.

Bedrohliche Kräfte in Sylt-Motiven

Ein weiterer Fokus der Schau liegt auf Sylt. Hierhin zog sich Künstler bereits in den 70er Jahren zurück und zeltete verbotener Weise in den Dünen („ man hatte keine Kohle“). Mittlerweile besitzt der Wahl-Berliner eine Wohnung auf der Insel. Die durchaus bedrohliche Kraft von Wind und Wellen sind in den Sylt-Bildern ein Thema, symbolisiert durch Menschen auf der Promenade, die das aufgewühlte Meer fotografieren, oder durch ein Paar, winzig klein vor den übermächtigen Tetrapoden zur Sicherung des Strandes.

Von wegen "wird und schnell"

Was auf der Leinwand „wild und schnell“ aussieht, dauere im Entstehungsprozess manchmal sehr lange, sagt Fetting. Viel Zeit und viele Vorstudien kosteten ihn auch die Politikerporträts – neben der Willy-Brandt-Skulptur (1996), die in der Berliner SPD-Parteizentrale steht, auch eine Büste von Helmut Schmidt. Modelle und Zeichnungen zu beiden Skulpturen finden sich auf der Empore der Reithalle. Der Weg nach Gottorf lohnt sich wieder.

Reithalle Schloss Gottorf, 19. Mai bis 18. Oktober. Di-Fr 10-17 Uhr. Katalog 29,90 Euro

Fragen an Rainer Fetting:

Pelikane in der Corona-Krise

Gibt es für sie Lieblingsstücke in dieser Retrospektive?

Ja, das sind vor allem frühe Bilder aus der Berliner Zeit und von Sylt, die ich lange nicht gesehen habe, darunter ein Gemälde von einem Mann im Strandkorb, noch nie in einer Ausstellung gezeigt.

Was bedeutet Sylt für Sie?

Es ist mein Regenerationsort. Dennoch ist in meinen Sylt-Bildern nicht alles schön und romantisch. In ihnen steckt auch viel Naturgewalt und Katastrophales, denn die Insel ist ständig bedroht, vom Meer verschluckt zu werden.

Sie können jetzt wieder hin...

Ich freue mich, wenn ich wieder da sein kann. Aber ich fahre nicht gerne Auto, denn ich gebe gern Gas. Das ist gefährlich wie russisches Roulette.

Hat die Corona-Krise Einfluss auf ihre künstlerische Arbeit?

Nein. In den letzten Wochen habe ich im Entree des Hauses in Berlin gearbeitet, in dem ich wohne und das grundsaniert werden musste. Die Hausgemeinschaft hatte mich darum gebeten und ich habe zugesagt, unter der Bedingung, dass ich in der Gestaltung frei bin. Ich habe Pelikane gemalt.

Es heißt, Sie malen, was sie umgibt. Wäre die Pandemie für Sie bildwürdig?

Nein. Ich mache nicht gerne so aktuelle Sachen. Die Pelikane in Berlin bringen in meinen Augen das genaue Gegenteil rüber – ein Gefühl von Freiheit. So etwas ist mir lieber als plumpe Alltagsrealität.