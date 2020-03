Erinnerungen prägen "Athen", das aktuelle Album von Max Herre - an seinen Vater, an seine Jugend. Doch der 46-jährige Rapper und Musikproduzent schlägt auch Bögen in die Gegenwart. Vor seinem Konzert im Kieler Schloss sprach er mit KN-online über Vinyl, Politik und populäre musikalische Gäste.