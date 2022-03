Berlin

Während der Aufführung wandern die Gedanken immer wieder zu den furchtbaren Geschehnissen in der Ukraine. Wenn dem Machthaber Montfort in der Oper jedes Mittel recht ist, das Volk gefügig zu machen, wenn bei „Bedarf“ auf Menschen auf dem Marktplatz geschossen wird und die Soldaten danach mit einem abgeschlagenen Kopf Fußball spielen, um das unterdrückte Volk zu verhöhnen, dann drängen sich Parallelen zum gegenwärtigen Krieg auf, ohne dass die Regie ausdrücklich darauf hinweisen müsste.

Vor einigen Wochen hätte man Verdis Oper wohl noch für überspitzt und in ihrer reißerischen Dramatik als „typisch Oper“ abgetan – jetzt aber spiegelt sie eine wahnwitzige Realität wider, die kein Mensch für möglich gehalten hätte.

Als sich Giuseppe Verdi entschloss, 1855 für Paris eine Oper zu schreiben, wusste er, auf was er sich eingelassen hatte: Es musste eine „Grand Opéra“ sein, mit ausufernden Tableaus und Massenszenen und aufregender, sensationeller Handlung. Das ist ihm mit „Les vêpres sicilennes“ meisterhaft gelungen. Erfreulich, dass in der Deutschen Oper Berlin diese Oper in der französischen Originalsprache gesungen wird.

Mit dem Aufstand der Sizilianer 1282 gegen die französische Fremdherrschaft griff Verdi ein Thema auf, das damals durch den 1830 begonnenen Kampf der Franzosen in Algerien aktuell war und die Gemüter nach wie vor bewegte. Das ist auch der Grund, warum sich der französische Regisseur Sebastian Py entschlossen hat, die Handlung nicht im Hochmittelalter, sondern um 1855 anzusiedeln; den Algerienkrieg der 1950er Jahre aber hat er gleichermaßen mit einbezogen.

„Die Sizilianische Vesper“: Eindrucksvoll düsteres Bühnenbild an der DOB

Sein Ausstatter Pierre-André Weitz hat dazu ein düster dräuendes Bühnenbild geschaffen, das dank der geschickt eingesetzten Drehbühne schnelle Szenenwechsel ermöglicht. Von den „Vier Jahreszeiten“, der recht langen Ballettmusik, hat Py nur den „Winter“ übernommen und geschickt in die Handlung eingebaut.

Das Geschehen in der Oper kann man eigentlich nur verstehen, wenn man die Vorgeschichte kennt. Hélènes Rachegedanken sind nur dann nachvollziehbar, wenn man von der grausamen Hinrichtung ihres Bruders weiß. Obwohl dieser als Person nicht in der Oper vorkommt, erscheint er Hélène immer wieder als stumme Figur und spornt sie zur Revanche an. Auch die Mutter der beiden Geschwister taucht lediglich als Geist auf.

Montforts grausamer Charakter wird etwas verständlicher, wenn man von seiner innerlichen Leere und seiner übermäßigen Sehnsucht nach seinem verloren geglaubten Sohn weiß. Auch das wird von Py auf plausible Art verbildlicht. Auf diese Weise kann man den manchmal extremen Reaktionen der vier Protagonisten deutlich mehr Verständnis abgewinnen.

Verdis Grand Opera mit starken Sängern

Die aus Usbekistan gebürtige Hulkar Sabirova hat die schwierige Rolle der Hélène wunderbar gemeistert. Wenn sie ihrem Geliebten in der großen Arie „Ami, le cœur d‘Hélène pardonne“ verzeiht, findet sie anrührende, wundervoll innige Töne. Piero Pretti als ihr Geliebter Henri kann seinen schönen Tenor bestens zur Geltung bringen.

Der amerikanische Bariton Thomas Lehman findet zwar dunkle, faszinierende Tonfarben für die Grausamkeit des Guy de Montfort, hat aber für ihn, der ja ebenso ein liebender Vater ist, durchaus auch warme menschliche Töne. Roberto Tagliavini kann das Publikum mit seinem prachtvoll vitalen Bass zu Begeisterungsstürmen hinreißen: seine die Heimat preisende Arie „O patrie, ma chère patrie“ wird durch ihn zu einem Höhepunkt der Oper.

Der Chor der Deutschen Oper (Leitung Jeremy Bines), der in dieser Oper eine wichtige Rolle spielt, begeistert durch Präzision und Lebendigkeit. Das Dirigat des Italieners Enrique Mazzola sorgt für Spannung und großartige dramatische Höhepunkte.

Weitere Aufführungen in der Deutschen Oper Berlin am 26. und 31. März, 3. April, 16., 19. und 25. Juni.