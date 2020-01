Freie Kunst:Taumeln, Schweben, Versinken

Kiel

Die 17 Künstler teilen sich das Erdgeschoss des Schauraumes, der dank einer geschickten Platzierung ihrer Exponate nicht überfrachtet wirkt. Einige sind im wahrsten Sinne des Wortes luftig-leicht wie die mit Helium gefüllten, silbrig glänzenden Luftballons, die Jiwon Kim mit einem Strick zu einem kompakten, schwebenden Objekt zusammengefasst hat. Der ständig wechselnden Luftzirkulation im Raum folgend, bewegt sich ihr „ Observer“ willkürlich durch den Pavillon und schreckt auch nicht vor Zusammenstößen mit Besuchern zurück, die sich von diesem lautlosen Beobachter durchaus verfolgt fühlen dürfen. Meterhoch und von außen völlig blickdicht ist der „Brunnen“ aus glasiertem Steinzeug von David Schimmeyer. Nach oben hin geöffnet, spielt das Objekt mit der Neugier des Betrachters, der, wenn er in das Gefäß hineinschaut, sich selbst erblickt – gespiegelt von einer Wasserfläche am Boden des Brunnens.

Das Thema: "Rausch und andere Sitten"

Wenn sich ein übergeordnetes Thema angesichts der Vielzahl der Teilnehmenden auch kaum anbietet, hat Thomas Judisch doch eine inhaltliche Klammer gefunden, die eine lose inhaltliche Verbindung zwischen den Arbeiten herstellt. "Rausch und andere Sitten" nennt er die Schau, denn diffuse, verschwommene, ja rauschhafte Momente lassen sich fast überall entdecken. Erstarrt nach einer Behandlung mit Bienenwachs, künden schlauchartige Textilkörper vom Wesen der Gravitation, Malerei wird zum kaum wahrnehmbaren Farbenspiel, ein Video lenkt den Blick durch einen schwankenden Raum auf eine glitzernde Wasserfläche.

Von innerem und äußeren Versinken

Schemenhaft ausgeführte Erinnerungsbilder von alkoholisierten Abenden hat Alvar Bohrmann in seinen Aquatinta-Ätzungen auf Kupferplatte gezeichnet – jeder Versuch des Betrachters, die Motive mit dem Auge „scharf“ zu stellen, ist zum Scheitern verurteilt. Um inneres und äußeres Versinken geht es in einer Bodenarbeit mit Porzellanbooten, in denen Wasser zu schimmern scheint. „Früher hatte ich immer Angst vor Dingen unter Wasser“, erläutert Jinhwi Lee seine meditative Installation. „Wenn ich allerdings langsam hinunter sinke, freue ich mich, dass ich dem Unbewussten näher komme.“

Brunswiker Straße 13. Bis 16. Februar. Di-Do 10-17, Fr 10-16, Sa/So 11-16 Uhr

