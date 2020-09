Schon gewusst, warum Elefanten Himbeerbrause lieben? Eine Vorstellung davon, wie das in Buchstaben gefasst aussieht, wenn eine Schnecke vor sich hin grübelt? Oder davon, was ein Regentropfen beim Niederfallen denkt? In seinem neuen Gedichtband gibt der Kieler Lyriker Arne Rautenberg Antwort.