Monolog einer Übersehenen

Ihr Name steht nie für sich allein, neben ihr leuchten die anderen immer ein bisschen heller: Ismene, Tochter des Ödipus, ist die Schwester von Antigone, jener unerschrockenen Titelheldin in der weltbekannten Tragödie von Sophokles. Dem Leichnam ihres Bruders hatte Antigone gegen den Willen des Königs die letzte Ehre erwiesen und war dafür erhobenen Hauptes in den Tod gegangen. Ismene hatte sich damals ’rausgehalten und aus Angst vor Bestrafung quasi unsichtbar gemacht. Die niederländische Autorin Lot Vekemans hat ihr mit Schwester von einen dramatischen Monolog gewidmet. Mit einer Inszenierung des Textes im Rahmen der Reihe 17 gab Karlotta Mix, Regieassistentin am Schauspielhaus, ihr Regiedebüt – das Publikum im ausverkauften Foyer war hörbar angetan.

Eine Frau auf emotionaler Achterbahnfahrt

Der Applaus galt natürlich auch Isabel Baumert. In der Rolle der ewigen kleinen Schwester, die von der Geschichte „nicht einmal verschmäht, sondern einfach vergessen“ wurde, zelebriert sie den sehenswerten Seelenstriptease einer Unbedeutenden und nimmt die Zuschauer mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen mädchenhafter Verunsicherung und zähnefletschendem Hass. Vor einem großen Spiegel auf einem Berg aus abgelegten Klamotten kauernd, die Kapuze ihrer Jacke tief ins Gesicht gezogen, lauscht sie dem Heulen von Hunden und dem Surren von Stechfliegen, die sie seit Jahrtausenden martern.

Isabel Baumert zeigt sie gefangen im Zwischenreich

Ismene ist gefangen in einem Zwischenreich, nicht einmal in eine echte Hölle hat sie es geschafft. Überlaut verstärkt zunächst ein Mikrofon ihre Stimme, später wird ihr gehetzt klingender Atem zum Hintergrundgeräusch – beklemmend, atemlos. Irgendwann streift sie ein schimmerndes Kleid über und wird wieder zur Königstochter. Ungläubig staunend, dass jemand ihr zuhört, will sie ihre Geschichte erzählen. Aus ihrer Sicht. Dabei zeichnet sie das Bild einer Frau, die es jedem recht machen will. „Ich wüsste gern, was von mir verlangt wird“, wendet sie sich schüchtern ans Publikum, um Sekunden später wie irrsinnig zu lachen oder unverhofft aggressiv ins Mikrofon zu keifen. Dann wieder beschwört sie mit warmer Stimme die Liebe zu ihrem Bruder, Bewunderung schwingt mit, wenn sie von ihrer mutigen Schwester spricht, deren Namen sie nie wieder aussprechen will. Gleich darauf ist es nur noch kalt herausgebrüllter Hass.

"Montags Waschtag, freitags Fisch"

„Ich wollte einfach nur glücklich sein“ , sagt sie einmal und man kauft ihr den Wunsch nach Normalität ab - „montags Waschtag, mittwochs Putztag, freitags Fisch.“ Schlaff hockt Baumert dann auf dem Kleiderberg und saugt selbstvergessen an einer Sunkist-Tüte. So eine ist Durchschnitt, nicht zur Heldin geboren – daran kann auch die Kriegsbemalung nichts ändern, die Ismene irgendwann im Gesicht trägt und sich den ganzen Frust aus der Seele schreit, angestaut in 3000 Jahren des Wartens. Worauf? Auf Verständnis? Mitleid? „Ich hatte nicht den Mut, zu sterben“, sagt sie und Baumerts Blick wird dabei ganz leer. „So einfach ist das.“ Und richtig gut.

