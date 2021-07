Kiel.

Bereits vor vier Jahren hatte der US-Regisseur mit dem Ankauf des New Beverly Cinema in Los Angeles ein kleines Familienkino vor dem Untergang bewahrt, in dem sich der heute 58-Jährige schon als Kind Filme angeschaut hatte. Seit Neuestem ist er auch Eigentümer des historischen Vista Theatre am Sunset Boulevard, das wegen der Corona-Pandemie zuletzt geschlossen war. „Es ist für alle ein Win-Win-Deal“, soll sich der bisherige Besitzer Lance Alspaugh in der „Los Angeles Times“ gefreut haben: Als „ikonischer Filmemacher“ sei Tarantino der perfekte Käufer. Über seinen Gewinn wurde nichts bekannt.

Digital drehen? „Grauenvoll“

Der zweifache Oscar- und dreifache Golden-Globe-Preisträger Tarantino (Foto: dpa), der 1994 mit „Pulp Fiction“ seinen ersten Riesenerfolg landete, will das Kino um Weihnachten herum in Betrieb nehmen. Wie schon im New Beverly Cinema wird er sich wohl an der Programmauswahl beteiligen und dort neue Filme zeigen - allerdings nur im analogen Filmformat, nicht mit der inzwischen üblichen digitalen Projektion. So, wie der Autorenfilmer auch selbst dreht. „Ich werde nie im Leben digital drehen, das hasse ich! Diese Filme sehen doch grauenvoll aus. Falls eines Tages Filme ausschließlich digital gedreht werden sollten, werde ich Romane schreiben,“ wird er zitiert. Ist dem Kultregisseur durchaus zuzutrauen. Der hat ja schon vor längerem angekündigt, nach seinem zehnten Spielfilm keinen weiteren Dreh mehr anzugehen. Und „Once Upon a Time in Hollywood“ war sein neunter. bkm

Von Von kn-online