Stakendorf

Ein Grammophon hatte Bernd Fiedler auch mal. „Das hab’ ich verkauft.“ Der vor 80 Jahren in Kiel geborene Kameramann, Regisseur und gelegentlich auch Schauspieler, der mit Klaus Lemke, Peter Handke oder Peter Stein gearbeitet hat, hegt neben dem Film noch eine andere Passion. Die umgibt ihn hier gerade an den Wänden eines Zimmers in seinem Haus in Stakendorfer Strand bei Schönberg, wo er seit 2003 wohnt.

Fiedler sammelt Platten. Bevorzugt Schellack. 30 000 Stück hat er. Am 7. März erzählt der 80-Jährige in der Reihe 17 im Kieler Schauspielhaus dem Schauspieler Siegfried Jacobs und dem Publikum von der Musik der Kaiserzeit und der Weimarer Republik. Ein antiker Phonograph steht auf der Tischplatte, unter der sich in Regalen Tausende von Platten reihen. Fiedler hat das antike Gerät zuvor per Kurbel aufgezogen, eine Walze nudelt nun „Silver Threads Among The Gold“, blechern und hochstimmig – „eine Rentnerschnulze“, sagt Fiedler, „das ist übrigens ein Mann“.

Präsentiert eine seiner Schellack-Platten: Bernd Fiedler. Quelle: Marco Ehrhardt

Fiedler nutzt für seine Schellackplatten einen Plattenspieler. „Ein modernes Gerät“, sagt der technikbegeisterte Sammler und zeigt auf einen kostspieligen Boliden im Regal. Damit spielt er die Scheiben mit 33, 45 und 78 Umdrehungen ab, kann die Geschwindigkeit aber auch individuell anpassen. „Carusos erste Platten“, erzählt Fiedler, „liefen mit 67 Umdrehungen. Wenn man die mit 78 abspielt, dann zwitschert der wie ’ne Lerche.“

„Schellack My Love“ in der Reihe 17 Im Gespräch mit Siegfried Jacobs (Theatermuseum Kiel) will Bernd Fiedler am Montag, 7. März, ab 20 Uhr im Foyer des Kieler Schauspielhauses historischen akustischen Zeitdokumenten nachspüren. Der erste Abend soll ein Gang durch die Kaiserzeit und Weimarer Republik werden. Fiedler erzählt und spielt zehn Schellack-Platten aus seiner riesigen Sammlung, darunter eine Aufnahme des „Triumphmarschs“ aus der Verdi-Oper „Aida“ oder Bix Beiderbeckes „Riverboat Shuffle“.

Für Schellack muss Fiedler, der auch etliche Vinyl-LPs besitzt, allerdings den Diamanten des Tonabnehmers wechseln. Einen habe er sich „extra umgefriemelt“, für Tiefen- statt Seitenschrift auf den Scheiben. Für abgenutztere Platten hat er sich etwas dickere Diamanten von einer Firma in Köln bauen lassen, „es ist erstaunlich, wie da die Qualität wieder besser wird“.

„Millionär ohne vernünftiges Abspielgerät“

„Da war ein sehr reicher Sammler in München-Bogenhausen“, erinnert sich Fiedler, „ein Georgier, mehrfacher Millionär, der hatte eine wunderbare Schellack-Sammlung mit Violinenmusik, aber kein vernünftiges Abspielgerät.“ Der mehrfache Millionär habe Fiedler dann in seiner Münchener Wohnung besucht, „da konnte er sich die Platten dann mal richtig gut anhören – da hat er echt ’nen Schreck gekriegt“. Dieses Phänomen sei ihm übrigens bei vielen Schellack-Sammlern aufgefallen.

Begutachten eine wertvolle Schellackplatte: Bernd Fiedler (links) mit Schauspieler Siegfried Jacobs und Monika Römer-Jacobs vom Verein Theatermuseum Kiel. Quelle: Marco Ehrhardt

Geordnet hat Fiedler seine Platten alphabetisch – und nach Gewicht: Vinyl-LPs oben, die schweren aus Schellack stehen unten. Er greift in eine Reihe mit Operngesang. „Hier, das ist Caruso“, sagt er, „30 Zentimeter“ und meint den Durchmesser, „da vorne ist Caruso 25, das sind die ganz alten. So fing das an, die ersten Platten.“ Dort sei Tanzmusik international auf Schellack von Hans Albers bis Helmut Zacharias. „Da oben ist Vinyl – Pop, von Abba bis Zamfir.“ Auf der anderen Seite stehen ein paar CDs und meterweise Fachliteratur zur Musik. „Der Raum war der erste, der fertig war nach dem Einzug.“ In einem anderen Zimmer lagerten noch Scheiben mit Filmmusik.

„Musik muss echt sein“

„Musik muss schön klingen, das ist wichtig“, konstatiert Fiedler schlicht. „Die Musik muss echt sein.“ Er möge durchaus bayerische Volksmusik, natürlich auch Jazz und Klassik. „Ich weiß nicht, ob das mit meinem Nachnamen zu tun hat, aber Violinenmusik hör’ ich sehr gerne.“ Ob Beethoven, Puccini oder Abba, wunderschöne Melodien gebe es genreübergreifend. „Alles ist Unterhaltung.“ Er mache da keinen Unterschied.

„So vor 50 Jahren“ habe seine Sammelleidenschaft begonnen, erzählt Fiedler, „einfach, weil ich Musik gerne mag.“ Sowohl Vinyl als auch Schellack – 1958 habe ja hierzulande die Produktion der zerbrechlichen Scheiben aufgehört. Damals lebte Fiedler in Berlin, „da gab’s tolle Antikhändler und Flohmärkte“. 1969 zog er nach München. Als „Filmmensch“ sei er beruflich viel rumgekommen. „Jetzt musste ich gerade dran denken, dass ich auch in Moskau auf’m Flohmarkt war und dort sehr interessante Sachen gefunden hab’.“

Von Musik auf Festplatten oder USB-Sticks hält Fiedler nichts. „Die Entmaterialisierung nimmt ihren Lauf.“ Wie auch beim Film. In seinen Anfängen als Kameramann habe er bei einer Aufnahme immer auf die Uhr gucken müssen, „das ging immer nur ein paar Sekunden“. Heute könne man einfach laufen lassen. Stundenlang. „Ob’s uns glücklicher macht ...?“