Aber auch Lieder aus eigener Feder hat der Singer-Songwriter auf der Setlist seines etwa halbstündigen Konzerts in der KN-Kundenhalle - von seinem 2016 erschienenen Album „Mittendrin“, auf dem er überwiegend sanfte, intime Stücke versammelt hat.

KN-Bühne: Ein neues Video vom Auftritt eines regionalen Künstlers finden Sie täglich (außer Montags) um 20 Uhr auf KN-online.de/Kultur. Das Spendenkonto von „KN hilft e.V.“ bei der Förde Sparkasse lautet: DE05 2105 0170 1400 2620 00.

Erfolge mit Two Remarks

Vielen dürfte der 52-jährige Neumünsteraner, der als 14-Jähriger mit dem Gitarrenspiel begann, noch als eine Hälfte des Pop-Duos Two Remarks in Erinnerung sein. Zusammen mit Mark Smith feierte Bublitz um die Jahrtausendwende herum bis zur Trennung 2006 Erfolge, etwa mit der Hit-Single „ Hold On Tight“, die sich mehr als 20 Wochen in den Top 100 der deutschen Airplay-Charts halten konnte.

Bewerbungen für KN-Bühne weiter möglich

Wer mit einem Auftritt auf der KN-Bühne künstlerisch auf sich und seine aktuell prekäre Lage aufmerksam machen will, kann sich unter der Mailadresse kulturredaktion@kieler-nachrichten.de bewerben (bitte mit Telefonnummer). Auch künftig werden die Spenden an "KN hilft" wochenweise unter den Künstlern aufgeteilt.