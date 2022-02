Lutterbek

Mit einem euphorischen, gleichermaßen erleichtert wirkenden „Hallo Lutterbek“ begrüßt Reinhold Beckmann sein Publikum. „Es ist eine riesige Freude wieder live spielen zu dürfen.“ Diese Freude ist vom Fleck weg zu spüren, wobei sich Beckmann, dem leicht fortgeschrittenen Alter entsprechend, flugs als reflektierter Songwriter zeigt. Im Opener „Alles Schon Probiert“ hält er selbst ironisch Rückschau und fragt anschließend augenzwinkernd, bevor „Der Lack Ist Ab“ folgt, nach frisch Verliebten. Der Rekord wird im Saal mit 56 Jahren trauter Zweisamkeit aufgestellt. Die Gäste schnell gewonnen, geht es mit „Der Fünfte Beatle“ und der Manager-Satire „Einsame Spitze“ launig weiter.

An Beckmanns Seite veredelt der Hamburger Gitarrist Johannes Wennrich das Liedgut mit Tremolo-Picking, Hall-Effekten sowie kleinen Soli. Selbstredend genauso, wenn Beckmann mit gleich drei Stücken sein 2020 an Covid-19 verstorbenes Idol John Prine ehrt. Die Texte der Original-Stücke „Sam Stone“, „Summers End“ und „The Lonesome Friends Of Science“ übersetzt und abgeändert, wechselt Beckmann ins ernste Fach, behandelt etwa Krieg und Wissenschaft. Bei allem Vergnügen kann Beckmann eben keinesfalls die momentanen, komplizierten Zeiten ignorieren. Sein persönliches Hasswort „Inzidenz“ könne er nicht mehr hören und sein flammender Appell für „Nie wieder Krieg“ erhält Sonderapplaus. Zudem erzählt der TV-Journalist und Musiker von eigener Betroffenheit. Alle Brüder seiner Mutter sind im 2. Weltkrieg in sinnlosen Schlachten gefallen. Der jüngste war 16 Jahre alt, wurde wenige Wochen vor dem Kriegsende eingezogen und so lässt das tieftraurige „Vier Brüder“ innehalten.

Grundsätzlich prächtige Stimmung

Die grundsätzlich prächtige Stimmung trübt dies in der Folge jedoch nicht ein. Das Tandem auf der Bühne kehrt galant zum Humor zurück, tischt mit Schwank aus der Jugend („Merle, Perle Aus Brake“) und dem wehleidigen „Hypochonder-Song“ weiter zuverlässig solides Singer-Songwriter-Material auf. Zu aller guter Letzt schafft es Beckmann in schlitzohriger Manier, dass alle Männer Männchen machen und die Frauen das musikalische Duo anhimmeln. Ob dieser erfreulich nahbare Abend noch besser zu beschließen gewesen wäre? Einerlei, Hauptsache die Kulturabende, die „kleinen Fluchten“, wie Reinhold Beckmann sie nennt, sind zurück.