"Makina" ist und bleibt Programm

Kiel

Nach dem dritten Song hält Murat inne. Der Sänger bedankt sich bei allen Freunden, Begleitern und nicht zuletzt beim Plattenlabel „bevor wir alle betrunken sind und ich es vergesse. Wir haben zwei Jahre harte Arbeit hinter uns.“

Das Quartett um Murat, Rene (Drums), Lars (Bass) und Malte (Gitarre) feiert das Release ihrer dritten Platte „Veda“. Der Albumtitel bedeutet „Abschied“, jedoch will Murat den Namen nicht im Bezug auf die Band verstanden wissen. Makina wiederum heißt aus dem Türkischen übersetzt Maschine. Und es rumort heftig im Maschinenraum: hohes Tempo, stets genügend Overdrive auf der Gitarre und ein treibender Bass stehen vor der Grenze zum Hardcore. Murats kräftige Stimme kann sich dennoch stets durchsetzen.

Authentischer, ungefilterter Punkrock direkt aus dem Maschinenraum

Die eigene Beschreibung auf der Facebook-Seite der Band trifft es schon recht gut. „Istanbuler Schmerz trifft den rauen Sound der Förde“ ist dort zu lesen. Die Melancholie in den türkischen Texten von Sänger Murat ist längst Markenzeichen des Vierers. Ihr energetischer, wütend-wuchtiger Sound steht dabei nicht im Kontrast, vielmehr unterstreicht er Murats Anklage. Mit „Nereye Kadar“ wettert der Frontmann gegen korrupte Politiker, mit „Istersen“ gegen ferngesteuerte türkische Medien. Niemand geringeres als Kurt Cobain notierte schließlich schon in seinem Tagebuch: Punkrock bedeutet Freiheit!

Zwischendurch macht Murat nach Abfrage einen neuen Rekord aus: „Es sind acht Leute, die die Texte verstehen können.“ In der ersten Reihe hängen tatsächlich einige an seinen Lippen, wenn sie sich nicht gerade im Headbanging betätigen. Neben dem Gros an türkischsprachigen Songs, sind zudem einige englischsprachige Stücke zu hören. Etwa „Don`t“ aus der Feder von Schlagzeuger Rene, bei dem Erinnerungen an den frühen Seattle-Sound von den Melvins oder Alice in Chains wachgerüttelt werden. Mit den Bandklassikern „ Istanbul“, „Demokrasi“ und „Run Away“ werden auch noch die letzten Briketts im lodernden Bandofen verbrannt. Einmal mehr beweisen Makina in ihrer brachialen Manier, dass am Freitagabend nichts über authentischen, ungefilterten Punkrock direkt aus dem Maschinenraum geht.

Weitere Nachrichten aus der Welt der Kultur