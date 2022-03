Kiel

Ein kleiner Berg aus exakt 262 knallroten Herzen zieht als knackige Bodenarbeit im Atelierhaus im Anscharpark die Blicke auf sich. Maria Malmberg hat die Objekte, die sie den Likes auf Instagram nachgeformt hat, aufgeschichtet und so den virtuellen Raum in die Realität eines Galerieraumes geholt.

„Like it if you like my Likes“ nennt Maria Malmberg die Arbeit, die das System der Sozialen Netzwerke, in denen viele Nutzer die Anzahl der Likes als Lebenselixier feiern, kritisch hinterfragt.

Die in Kiel lebende Künstlerin ist eine von neun Teilnehmern der Schau „Request!“, die den vierten und letzten Teil der Ausstellungsreihe Mix I-IV des Kunstvereins Haus 8 anlässlich seines zehnjährigen Bestehens markiert.

„Request!“ ist die wohl persönlichste Schau der Mix-Reihe

„Es ist wohl die persönlichste Schau geworden“, sagt Heike Stockhaus von der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg, die die Reihe im Atelierhaus gemeinsam mit Shi Shi Hey von der Kieler Gallery Cubeplus kuratiert hat. Fragen stehen hier im Raum wie: Wer sind wir? Und wie gehen wir mit uns und unserer Welt um?

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Franziska Ostermann etwa reflektiert den Selfie-Kult mit einer Reihe sorgfältig inszenierter Selbstporträts, Peggy Stahnkes Aufnahmen von einer jungen Frau mit amputierter Brust transportieren ein Gefühl von Hoffnung. Katja Flieger nimmt in ihren Piktogramm-Fliesen unter anderem den deutschen Schilderwald aufs Korn und macht mit ihren Emoji-Tellern auf absurde Auswüchse moderner Kommunikation aufmerksam. Cora Korte zeigt eine Auswahl ihrer irrlichternden Bild-Notizen, die Persönliches anreißen und dabei viele Fragen offen lassen.

Tänzerinnen auf Sockeln und auf Papier

Die eigene Transformation von der Tänzerin zur bildenden Künstlerin wird anhand zarter Figuren aus Pappmaché und Eisendraht deutlich, die Wübke Rohlfs-Grigull auf rostige Räder und andere Fundstücke montiert hat. Mit ihren archaisch anmutenden, wie schwerelos auf Sockeln thronenden Wesen korrespondieren Tamer Serbays Diptychen in Pop-Art-Manier.

Tamer Serbay Quelle: Björn Schaller

Er hat Tänzerinnen fotografiert und die Bilder der bewegten Körper durch minimalistische Malerei in leuchtender Farbigkeit ergänzt.

Zart und zerbrechlich wie die Bildobjekte aus geschichtetem Seegras und Papier von Meike Schlemmer ist die großformatige Schriftzeichnung von Ute Diez. Um das traurige Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi hat sie Porträts junger Hoffnungsträgerinnen wie Greta Thunberg oder Kinderrechtsaktivistin Malala „gezeichnet“ .

Ute Diez Quelle: Björn Schaller

Was als feine Schraffur erscheint, sind Auszüge aus Saint-Exupérys literarischem Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit — „Der kleine Prinz“ .

Atelierhaus, Heiligendammer Str. 15. Bis 27. März. Fr/Sa 15-18 Uhr, So 12-18 Uhr