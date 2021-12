Kiel

„You probably knew it already“, beginnt die schlechte Nachricht, die die Kieler Indie-Rockband Leoniden auf ihren Social-Media-Accounts verbreitet. Auch die beiden letzten Konzerte des Jahres – das Heimspiel am 10. Dezember in der Kieler Pumpe und der geplante Gig am 16. Dezember in Münster – sind offiziell abgesagt. Sie sind bereits ausverkauft und werden ins kommende Jahr verschoben. In Kiel tritt die Band nun am 2. Juni in der Pumpe auf.

„Wir sind ziemlich frustriert“

„Wir haben Tage lang darüber diskutiert, nachgedacht und gestritten“, teilen die Leoniden ihren Fans in dem Post mit. „Es ist uns wirklich nicht leicht gefallen und wir sind ziemlich frustriert.“ Doch die Band könne eben keine riesige Party vor ausverkauftem Haus geben, wenn in halb Deutschland die Intensivstationen kurz vor der Überlastung stünden. „Selbstverständlich können wir nicht ausgelassen, schwitzend und besoffen feiern, mitsingen und tanzen, wenn das kurz vor Weihnachten und dem Besuch zu Hause ein nicht zu unterschätzendes Risiko für andere bedeutet.“

Es sei keinesfalls verantwortbar, schreiben die Musiker, dass ihre Fans teils Hunderte von Kilometern mit Bus oder Bahn anreisten, um beim Konzert dabei zu sein. Trotz sicherer und guter Konzepte wie 2G+ würde über den Konzertabenden „riesige, dunkle Wolken aus mulmigen Bauchgefühlen, bitterem Beigeschmack und Sorgen hängen“.

Was, wer die ekstatischen Live-Happenings der Leoniden kennt, definitiv keine günstigen Rahmenbedingungen wären.