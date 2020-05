Grünes Licht für den Zugang zur Kultur

Kiel

Der Haupteingang zu Stadtgalerie und Stadtbücherei in der Andreas-Gayck-Straße steht dann offen. Auch das Statt-Café nimmt den Betrieb auf. Wegen der Corona-Regelungen konnten Besucher seit einigen Wochen nur von der Kaistraße her über den Innenhof in den Gebäudeteil gelangen.

Dörners Lichtkuppel wurde zwei Monate restauriert

Passend zur Wiedereröffnung erstrahlt auch die Lichtinstallation des Hamburger Künstlers Michael Dörner am Eingangsbereich zum Kulturforum. Die bei Dunkelheit grünlich schimmernde, halbkugelförmige Kuppel ist zwei Monate lang restauriert worden. Der Titel „Versehen“ spielt mit der Mehrdeutigkeit von visueller Wahrnehmung und verweist somit bereits auf die unterschiedlichen kulturellen Bereiche, die sich hinter dem Eingang befinden.

Facetten der visuellen Wahrnehmung von Kunst

Die Kuppel, die den Lampenschirm oder auch das Schutzdach darstellt, kann als ein riesiges Insektenauge gelesen werden, das, als Facettenauge bezeichnet, bekanntlich dem menschlichen Auge weit überlegen ist. Das Auge ist das Portal zur visuellen Wahrnehmung und für den Menschen ist es die Voraussetzung zur Erkenntnis. Beides sind Fähigkeiten, die beispielsweise das Lesen von Büchern oder das Betrachten von Kunst erst ermöglichen.

