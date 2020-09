Kiel

Melissa und Andrew. Sie ist eigentlich talentierte und ambitionierte Künstlerin, verliert sich aber zunehmend in psychischen Problemen, Alkohol, Affären, Frustrationen. Schließlich verliert sie sogar das Sorgerecht für ihre Kinder. Er ist Karrieremensch, durchorganisiert, studiert erfolgreich Jura, gründet eine – wie er findet – funktionierende Familie und schafft es bis in den Senat der Vereinigten Staaten.

Und dennoch erzählt dieses Stück eine lebenslange, anrührende Liebesgeschichte, die mit Zettelchen in der Grundschule begann. Denn auch aus der Ferne stimmt die Chemie zwischen den Beiden. Das machte das 1988 uraufgeführte Stück von Albert Ramsdell Gurney zu Recht zu einem Bühnenerfolg.

Da kommt Fahrt auf

Es ist wirklich eine Freude zu sehen wie Jennifer Böhm und Christian Kämpfer unter der Regie von Generalintendant Daniel Karasek ein Stück, das so gebaut ist, dass es zunächst eher wie eine Lesung anmutet, mit soviel Leben erfüllen.

Natürlich lesen die Schauspieler die Texte ab, was bei dem Thema ja auch sinnfällig ist, weil es eben um Briefe geht. Eine andere Inszenierungsweise ist auch kaum vorstellbar. Aber zuweilen wirkt der Briefwechsel wie ein Tischtennisspiel. Rede und Gegenrede werden so schnell ausgetauscht, dass da richtig Fahrt aufkommt.

Die Musik

Alles dabei. In kurzen Einspielern präsentiert. Dramaturg Jens Paulsen hat offenbar einen großen Plattenschrank und findet für die Lebensstationen der Figuren immer den richtigen, vielleicht zuweilen zu illustrativen Track: vom Jazzklassiker „Sentimental Journey“ am Beginn der gemeinsamen „Brieffreundschaft“ über „Driving Home For Christmas“ von Chris Rea, bei den obligatorischen Versendungen von Weihnachtskarten, über „Don`t Stop Me Now“ von Queen, wenn Andrew Karriere macht, bis hin zum Beatles Klassiker „ Eleanor Rigby“. Dessen Text steht sogar in Großbuchstaben auf der zweiten Seite des Programmheftes. „ All The Lonely People / Where Do They All Come From / All The Lonely People / Where Do They Are Belong? Kann man machen.

Zwei unterschiedliche Charaktere in einem Bild

Ausstatterin Nina Sievers schafft es, die auf dem Postwege so vertrauten und im echten Leben eigentlich doch völlig gegensätzlichen Charaktere in einem Bild darzustellen. Auf der Bühne befindet sich im Grunde nur ein langer Tisch, der allerdings aus zwei Hälften besteht und auf verschiedenen Böden steht. Links thront auf schickem Parkett der Schreibtisch von Melissa. Altmodisch, kunstvoll, schön. An ihrer Seite sitzt Andrew an seinem vergleichsweise nüchtern gestalteten Arbeitsplatz, der sich auf kühlen, grauen Fliesen befindet.

Die ungewöhnliche Größe der Spielfläche hat seine ästhetische und dramaturgische Richtigkeit. Denn das Verhältnis von Melissa und Andrew ist – bis auf wenige Ausnahmen – eines auf Distanz. Und das bildet der Raum und das unaufgeregte aber intensive Spiel der Künstler auch sehr gut ab. Die Briefe und das Gefühl sind das Bindeglied zwischen den Beiden, nicht die räumliche Nähe.