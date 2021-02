Sind die neuen Alben von Rhye, Karl die Große, Django Django und Milliarden ein Top oder Flop? Das verrät der CD-Check der KN-Redaktion. Die Höchstbewertung liegt bei 5 Scheiben.

Rhye: „Home“

Nach unsteten Jahren ließ sich Michael Milosh alias Rhye im August 2019 im Viertel Topanga westlich von Los Angeles, nieder. Das Gefühl dieses Ankommens floss in das neue Album des kanadischen Singer/Songwriters. Nach der introspektiven Piano-Solo-EP „Spirit“ (2019) macht Milosh da weiter, wo er mit dem grandiosen Album „Blood“ (2018) aufgehört hat: mit sinnlichen Elektro-Pop-Songs im Falsett-Gesang. Diesmal allerdings nicht immer ganz so souverän wie in den cremig groovenden „Come In Closer“, „Helpless“, „Sweet Revenge“ oder der stämmigen Early-Eighties-Disco-Nummer „Black Rain“. (Caroline/Universal)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Django Django: „Glowing In The Dark“

Eine originelle Synthese scheinbar heterogener Zutaten glückt Django Django auf dem vierten Album. Die Rockband aus London, die sich „Psychedelic Art Pop“ auf die Fahne geschrieben hat, lässt die Songs mit erfrischender Verve von der Leine. Es shuffelt ansteckend beim hibbeligen „Got Me Worried“, mäandert psychedelisch („The Ark“), galoppiert forsch im Western-Style („Night Of The Buffalo“), geboten wird auch Rave („Kick The Devil Out“), folkiges Sixties-Fingerpicking („The World Will Turn“). Beim eher mittelprächtigen „Waking Up“ mischt gesanglich Charlotte Gainsbourg mit. (Behause Music/Caroline/Universal)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Karl die Große: „Was wenn keiner lacht“

Eigenwilliger Bandname, kryptischer Titel. Doch belächeln dürfte wohl niemand, was das Leipziger Indie-Sextett - prominent verstärkt durch die Rapper Fatoni und Maeckes sowie Francesco Wilking (Die Höchste Eisenbahn) - hier an Liedern versammelt hat. Wencke Wollny, Sängerin und Songschreiberin der Band, singt und sprechsingt kunstvoll träge zu einem Sound aus Pop, Elektro, Hip-Hop und Jazz gescheite, poetische Texte, die sich um Äußerlichkeiten drehen, ums Scheitern und oft über komplizierte Beziehungen, delikat gewürzt mit Ironie und Nabelschau. Was beim Wiederhören immer neu die Augen öffnet. (Karl die Große/Golden Ticket)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Milliarden: „Schuldig“

Ben Hartmanns Gesang haftet noch immer die verletzliche, heisere Rotzigkeit Rio Reisers an, und auch vor ein paar großes Kellen Pathos lassen der Sänger und Gitarrist der Berliner Rockband und sein Kompagnon Johannes Aue (Keyboard, Gesang) auf ihrem dritten Album nicht weg. Aber sie haben sich freigeschwommen mit dem eigenen Label und es dennoch geschafft in die Top Ten der deutschen Charts - so hoch wie noch nie. Gewagter sind die neuen Songs, greller, kantiger, handeln im Kern vom Willen nach Veränderung, vom Erwachen aus freiwilliger Betäubung und auch - mehr bitter als süß - von Liebesdingen. (Zuckerplatte/Membran)

Bewertung: 3/5 Scheiben