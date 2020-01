Der Rock schwingt im Norden das Zepter

Kiel

Das Mittelalter feiert wieder fröhliche Urständ bei den Wacken Winternights (14. – 16.2.) in Wacken. Zum Stelldichein der Szene schlagen wieder Flaggschiffe des Genres wie Subway To Sally, Schandmaul oder Corvus Corax auf, aber auch weniger bekannte Bands wie Heidevolk oder Waldkauz. Beim großen Bruder Wacken Open Air (30. Juli – 1. August) steht erstmals in der Geschichte des Festivals mit Slipknot eine der erfolgreichsten Metalbands auf der Bühne. Weitere Kracher sind Judas Priest, Amon Amarth, Devin Townsend, Grave Digger, Sodom, New Model Army und Annihilator.

„Rocken wie die Wikinger“ lautet wieder das Motto beim Baltic Open Air (20. – 22. August) im Winkingerland Haddeby. Fury in The Slaughterhouse sind dabei, Hämatom, Haudegen, Feuerschwanz, Russkaja, Torfrock oder auch Mr. Hurley & die Pulveraffen. Gewohnt lautstark geht’s auch beim 23. Headbangers Open Air (23. – 25. Juli) in Brande-Hörnerkirchen ( Kreis Pinneberg) zu. „Der Garten brennt“ mit Acts wie Pentagram, Uli Jon Roth, Heathen, Leatherwolf oder Fith Angel.

Auch beim zweiten Felsenburg Festival (2. Mai) am Kalkberg in Bad Segeberg – zur Erstauflage pilgerten im vergangenen Jahr rund 3500 Gäste geben die Mittelalter-Rockbands den Ton an: Saltatio Mortis, Feuerschwanz, Knasterbart und Fuchsteufelswild reisen an.

Übersicht: Interaktive Karte mit Festivals in Schleswig-Holstein

Ihren 30. Geburtstag begeht die Jazz Baltica (18. – 21. Juni). In Timmendorfer Strand versammeln sich wieder internationale Top-Acts, zusammengetrommelt vom Künstlerischen Leiter und Weltklasse-Posaunisten Nils Landgren. Zum Auftakt feiert der Schwede mit Spitzenmusikern „Midsummer Rituals“, weitere Programmpunkte: Raul Midón, Victoria Tolstoy Quintet, Wolfgang Muthspiel Trio feat. Scott Colley oder die Jazzrausch Bigband.

Festtage für Bluesfans hält die Blues Baltica (21. – 24. Mai) in Eutin bereit, ein Programm steht noch aus. Anders bei der Folk Baltica (2. – 10. Mai ), die von Flensburg aus bis nach Dänemark, an die Westküste und nach Kiel ausstrahlt. Das Auftaktkonzert übernehmen in Husum Fiolministeriet und Keike Faltings, gebucht sind unter anderem bereits Felix Meyer, das Germund Larsen Trio, Tautumeitas, Frigg oder Väsen.

Musik bietet auch wieder Norden – The Nordic Arts Festival (27. August – 13. September) in Schleswig. Tonbandgerät treten auf der Schleibühne auf, Singer-Songwriterin Lina Maly aus Elmshorn, Linn Koch-Emmery aus Schweden, Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen und die norwegische Band Mino Majority.

Tradionell mit großen Namen wartet das Strand Open Air in Eckernförde auf. The Boss Hoss sind hier am 4. Juli zu erleben, Silbermond und Max Giesinger am 5. Juli.

Anders das Wilwarin (5. u. 6. Juni) in Ellerdorf, das immer für Entdeckungen abseits des Mainstreams gut ist. Viele Acts finden sich noch nicht auf der Homepage – die Pop-Punker Not Scientists, Rainer von Vielen, Gypsy Unit, Presslufthanna & Sotah, Velo de Oza, Toxic Frog, Machete en Boca, March und HC Baxxter. Das Enzo Festival (7. – 8. August) in Wagersrott bei Schleswig fischt ebenfalls in randständigen und auch regionalen Gewässern. Bislang bestätigt sind folgende Acts: Erik Cohen, Affenmesserkampf und das Skazka Orchestra.

Rockige Gitarren geben beim Joldelunder Open Air (11.7.) hoch im Norden den Ton an. Programmpunkte sind: Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson, Ramrod und AC/Dynamite.

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand in Wangels verwandelt sich wieder diverse Male in ein Festivalzentrum. Hochkarätig besetzt präsentiert sich das Gothic-Festival Plage Noire (24. u. 25. April), das mit Bands wie Front 242, Fields Of The Nephilim, Joachim Witt, oder L’Âme Immortelle punkten kann. Der Baltic Soul Weekender (1. – 3. Mai) holt Live-Acts wie Billy Ocean, Tito Puente jr., Linda Clifford, Natasha Watts und natürlich Gloria Scott, dazu etliche Top-DJs. Beim Rolling Stone Beach (13. u. 14. November) gibt’s für einige Kategorien bereits keine Karten mehr, obwohl die Bands noch gar nicht feststehen, das Metal Hammer Paradise (6. u .7 November) ist sogar schon komplett ausverkauft,

