Sonnabend, 20 Uhr im FahrradKinoKombinat (FKK) der alten Mu. Geplant ist die Album-Release-Party von The Pinpricks. Bevor die so richtig abrocken, wird das Publikum durch die Hamburger Band Running With Lions mit punkigen, zwischendurch fast sehnsüchtigen Passagen auf Betriebstemperatur gebracht.