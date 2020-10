Kiel

Man kennt ja das Phänomen des „Spiels im Spiel“, wenn in einem Theaterstück ein Theaterstück gezeigt wird. Auf Ähnliches muss sich das geneigte Publikum bei Rocko Schamonis und Gereon Klugs Zusammenarbeit einstellen. Es geht um einen Podcast im Podcast, und der heißt „Auf der Bahn“. Ein abgehalfterter Musiker – Schamoni – und sein heruntergerockter Manager – Klug – ziehen auf einer schier endlosen Tour durch die Niederungen der Kultureinrichtungen. Unterwegs nehmen sie einen Podcast von sich auf.

Ein Podcast, den man erleben kann

Genau das also, was auch die realen Personen Schamoni und Klug machen: Einen Podcast, den man anhören und dem man - bei Live-Veranstaltungen wie im Kieler Kulturforum - sogar beiwohnen kann. Da trifft es sich natürlich gut, dass Rocko Schamoni auch im wahren Leben Musiker, Schriftsteller, Schauspieler und Teil der Gruppe Studio Braun ist, und Gereon Klug, ebenfalls Autor, Plattenhändler und Tourmanager - von Schamoni und Studio Braun. Man merkt schon: hier türmen sich die Ebenen und Doppelbedeutungen zu Mittelgebirgen.

„Du musst vor der Show trinken!“

Los geht die aktuelle Folge, die in Kiel ihre Bühnenpremiere erlebt, mit einem kurzen Videoeinspieler, der zeigt, wie Manager Klug Schamoni nach kurzer, feuchtfröhlicher Nacht aus dem Hotelzimmer treibt, nicht ohne ihn gleich wieder mit Flachmännern zu versorgen: „Du musst vor der Show trinken!“ Sonst seien seine Sachen einfach nicht gut.

Schamoni gibt die überkandidelte Künstlerseele

Auf der Bühne nehmen die beiden dann an einem Tisch Platz, an dessen Vorderseite das Bild einer ziemlich unglamourösen Familienkutsche getackert ist: das Tourauto. Woraufhin sich Künstler Schamoni gleich mal aufregt über das schnöde Gefährt. Damit ist der Ton gesetzt. Schamoni gibt die überkandidelte Künstlerseele: „I am a night creature!“ Ein standesgemäßer Hypochonder, der an vielen fiesen Krankheiten leidet. Immerzu wechselnd zwischen Larmoyanz und Erregung. Gereon Klug spielt den autoritären Manager, der sein Pferdchen jederzeit antreibt, denn was zähle sei nur: „Cash“.

Hochkultur und Tiefgründiges

Man merkt schon, Schamoni und Klug gehen keiner Plattitüde übers Künstlersein aus dem Weg. Natürlich alles extra fett aufgetragen. „There is no showbusiness like showbusiness“, wem der Spruch irgendwie schief vorkommt, der liegt hier genau richtig. Eingezwängt ins gemeinsame Gefährt wogt der Dauerzwist. Klug reibt Schamoni seine Erfolglosigkeit ein, Schamoni beschuldigt Klug, ihn auszunehmen. Was darin gipfelt, dass der Manager selbst ein – grottenschlechtes - Liedchen textet und nun Schamonis Platz auf der Bühne einnehmen will. Nebenbei werden genüsslich Klischees abgefeuert: „Ich bin Hochkultur, die Leute wollen Tiefgründiges von mir.“ Oder einfach nur purer Blödsinn gemacht.

Geschult im Humor á la Studio Braun

Natürlich fallen die beiden – noch eine weitere Ebene – dabei ständig aus ihren Rollen und kommentieren die laufende Vorstellung, die bei der Premiere noch an eigenen Stellen ruckelt. Aber das sei man in Kiel ja schließlich gewöhnt, ätzt Schamoni, die Touren fingen doch alle hier oben an. Viele Lacher kassiert das Duo vom amüsierten Publikum, das ganz offensichtlich im Humor á la Studio Braun geschult ist. Nur konsequent ist es da, dass Schamoni und Klug am Ende feststellen, man müsse doch noch einiges kürzen - um gleich darauf eine üppige Zugaben zu geben.

