Kiel

Jüngst ist seine Biografie „Sonnenseite“ erschienen, in der Roland Kaiser stellenweise durchaus tief blicken lässt in seine Vita. Wie seine leibliche Mutter im Teenageralter ihn als Säugling weggab und er dann behütet bei einer Pflegemutter in Berlin aufwuchs. Wie er mit 21 Jahren dort in den Hansa-Studios „In The Ghetto“ sang und man ihm ad hoc einen Plattenvertrag anbot. Oder wie er vor 21 Jahren die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD nur durch eine Transplantation überlebte.

Mehr als 90 Millionen Tonträger hat der 69-Jährige bislang in seiner Karriere abgesetzt und zählt damit zu den erfolgreichsten Schlagersängern der Republik. Seine Hits stecken im kollektiven Gedächtnis: „Santa Maria“, „Dich zu lieben“ oder „Warum hast du nicht nein gesagt“, jenes Duett mit Maite Kelly, für das Benny Andersson und Björn Ulvaeus von Abba den Text verfassten. Und keiner ist so oft in der „ZDF-Hitparade“ aufgetreten wie Kaiser, 67-mal sang er in der TV-Sendung.

Roland Kaiser präsentiert sein Album „Alles oder dich“

Dreimal wurde Kaisers für den 20. März in Kiel geplantes Konzert wegen der Corona-Pandemie verschoben – erst auf den 31. Mai 2020, dann auf den 12. März 2021 und nun soll es am 3. November endlich stattfinden. Auf der aktuellen Tournee präsentiert „der Philosoph, gefangen im Körper eines Schlagersängers“, wie die Taz einst zu seinem Lied „Nur die Liebe kann uns retten“ schrieb, sein Album „Alles oder dich“ – ein Titel, der einen durchaus auch ins Grübeln bringen kann. „Es ist ein zeitgemäßer Sound, ohne aber das Publikum zu verprellen“, sagt Kaiser zu den neuen Songs. „Heute lautet mein Motto: Ich muss nicht, ich kann.“

Klassiker in neuen Versionen

Seine Klassiker wollen Kaiser und Band in aufgepeppten Versionen neu arrangiert darbieten. Etwa auch „Manchmal möchte ich schon mit dir“, für das eine „Stern“-Autorin ihn schon mal den „Soft-Pornografen des deutschen Schlagers“ nannte und zu dem wiederum einem Taz-Journalisten einfiel, mit diesem Stück lote der Sänger „fast explizit (...) die Grenzen durch feine Textarbeit aus, um nicht vulgär zu wirken“.

Zurück in die Kieler Wunderino Arena kehrt Kaiser dann am 11. März 2023 auf seiner Geburtstagstournee, die im kommenden Jahr startet und auf der er mit seinem Tross 30 Städte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ansteuert. „Ich habe das große Glück“, sagt der bald 70-jährige Schlagersänger, „dass die Menschen mit mir und meiner Musik mitgewachsen sind, bei mir geblieben – und sogar noch neue Fans nachgewachsen sind.“