In den Rängen und Gängen drehen sich Paare im Disco-Fox. Auf einer Treppenstufe steht ein junger Mann im weißen Hemd und schmettert, versiert gestikulierend wie ein Schlagersänger, Zeile für Zeile von „Ich glaub, es geht schon wieder los“ mit. Auch unten im Parkett wogt die Menge, tanzt, singt, klatscht im Takt. 5500 Fans sind in die Wunderino Arena gepilgert, um Roland Kaiser zu erleben. Der 69-jährige Schlagerstar und seine vielköpfige, bestens eingespielte Band lassen sich nicht lumpen, fast drei Stunden lang schütten sie ein Füllhorn voller Hits und neuer Lieder aus.

Ein bondmäßiger Auftakt

Hinter einem riesigen Vorhang um Punkt 20 Uhr beginnt ein Abend, den Kaiser später mehrfach einen ganz besonderen nennen wird. „Roland, wir lieben Dich!“, halt aus der Menge der Ruf eines Mannes durch die Arena. „Alles oder Dich“, Titelsong des neuen Albums, markiert einen bombastischen Start, fast bondmäßig in seinem opulenten Sound mit den vier Streicherinnen. Optisch passend zum 007-Style turnen Frauenschatten in Zeitlupe über die gigantische Videowand. Der Star, schnieke im Smoking, stemmt sich souverän gegen die Wall of Sound. Kriegt gleich mal die ersten Standing Ovations, revanchiert sich mit angedeuteten Verbeugungen in den brausenden Jubel hinein.

„Moin, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben lange aufeinander warten müssen.“ Recht hat er, dreimal hatte das Kieler Konzert wegen eines hartnäckigen Virus namens Corona bereits verschoben werden müssen. Jetzt geht das Ventil auf nach 3G, kaum einer trägt Maske. Singt sich so auch viel besser zu Klassikern wie „Dich zu lieben“, wie viele andere dargeboten in dynamisierten Disco-Schlager-Arrangements. Teils auch dezent angerockt, was vor allem der ebenso hingebungsvoll wie fingerfertig gniedelnde Gitarrist Jörg Weisselberg besorgt. Kaiser stellt über den ganzen Abend verteilt alle Musiker auf der Bühne vor, nicht nur der Form halber en bloc, sondern einzeln und mit lobenden Worten versehen – ein Teamplayer, der Mann.

Lieder, die Kaisers Künstlerleben prägten

Kaiser singt „Santa Maria“. Ein Lied in seinem Leben – übrigens im Original vom italienischen Pop-Duo Oliver Onions – von dem er gleich gedacht habe, es werde bleiben. Den Elvis-Klassiker „In The Ghetto“ bringt er und erzählt die Anekdote, wie dessen Interpretation 1973 ihm beim Vorsingen in den berühmten Hansa-Studios prompt einen Plattenvertrag für drei Jahre einbrachte – obwohl er bis dahin nie professionell gesungen habe. So viele Lieder von ihm gebe es, die viele kaum kennen, daher rückt Kaiser „Lebenslänglich Du“ und „Engel brauchen Liebe“ ins Rampenlicht. Seine frivolen Songs „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben“, „Amore Mio“ und „Manchmal möchte ich schon mit Dir“ packt er in ein Medley. Aber seine gesanglich stärkste Leistung liefert Kaiser, auf einem Hocker sitzend, hingestellt von einem Assistenten („Georg, ich danke dir von Herzen“) mit der von Streichern getragenen Ballade „Manchmal“.

Ein Moment des Innehaltens

Seit 47 Jahren sei er nun auf den Bühnen des Landes unterwegs, erzählt Kaiser. Nicht nur gute Zeiten habe es gegeben, auch schlechte. Wie die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD, die er vor 21 Jahren nur durch eine Transplantation überlebte. „Es gab nicht wenige, die gesagt haben, der kommt nicht wieder“, erinnert sich der Schlagerstar. „Es sind Abende wie diese, wegen denen ich wiederkommen wollte.“ Langer, warmer, herzlicher Beifall, und Kaiser wirkt bewegt dort oben auf der Videowand. Schluckt, schnauft durch, lässt hinter den Lippen die Zunge über die Vorderzähne gleiten.

Ein leiser Moment in einem erstaunlich lauten Konzert, das vor allem wie eine große Wiedersehensfeier anmutet. Und den der Disco-Schlager „Gegen die Zeit“ gleich darauf flugs und textlich passend wegpustet: „Wir haben Lebensdurst im Überfluss / genießen jeden Atemzug / Wir trotzen jeder Endlichkeit / Wir zwei gegen die Zeit.“