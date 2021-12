Kiel

Den Riss im Boden nehmen sie mit lockerer Beiläufigkeit, huschen leicht darüber hin, wechseln die Seite mit nonchalanten Hüpfern. Nur manchmal ist da ein kurzes Innehalten, ein Zögern, als gäbe es noch etwas zu bedenken – aber schon ist der Schritt getan. Mit heiterem Blick das Bewusstsein weglächelnd, dass einiges faul ist in der Welt. Und dass der Riss doch keine künstlerische Intervention sein könnte, sondern ein Vorbote für das Schlimmere, das in ihren Köpfen lebt.

Wie im Unwirklichen schwimmt das Szenario, das Regisseurin Ulrike Maack am Kieler Schauspiel mit Roland Schimmelpfennigs Stück „Der Riss durch die Welt“ entwirft. Fast so alltäglich, als könnte es auch bei Yasmina Reza stattfinden oder auf den Landsitzen, auf denen Anton Tschechow seine Sinnsucher versammelte. Aber bei Schimmelpfennig ist die Welt schon ein paar Umdrehungen weiter. Um den menschheitsbedingten Kommunikationskollaps geht es auch hier, aber auch ganz konkret um den Weltuntergang. Mülllawine, Unwetter, Insekten, Kröten, Pocken – hier entwirft jeder seine eigenen Angstträume von biblischem Ausmaß.

Luxuspaar und Künstlerseelen

Wie ausgesetzt sehen sie aus auf der schrägen Spielfläche, die Bühnenbildner Lars Peter im Raum schweben lässt wie eine Insel im Weltraum, losgelöst von jeglichem Zusammenhang. Kunstmäzen Tom und Sue, das Luxuspaar in sandfarben fließender Garderobe und Oberklassen-Coolness, Sophia und Jared, die zwischen Punk-Anleihen und Street Credibility Künstler-Avantgarde spielen. Und dazwischen tappt Haushälterin Maria in Pulli und Leggings herum wie von einem anderen Stern.

Sie reden über den Wow-Effekt der Aussicht, das Funkloch und die Rehe im Tal, fantasieren sich als Kunstaktion ihr eigenes apokalyptisches Bild von einem Strom aus Blut, Müll und Gift. Und nie ist ganz klar, ob sie die Katastrophe nun herbei oder nur darüber reden.

Gespannt-lockeres Spiel mit Schimmelpfennigs Textmarathon

Der Riss verläuft dabei zwar in erster Linie zwischen „oben und unten“ oder Herren und Sklaven – aber auch zwischen Geschlechtern und Paaren. Und zwischen wechselnden Allianzen und Anziehungen gewinnen Sätze von banaler Schlichtheit existenzialistische Größe: „Niemand ist erreichbar.“ „Der Blick von oben ist immer anders als von unten.“

So dauergespannt die Situation im Spiel, so erstaunlich locker geht das Ensemble mit Schimmelpfennigs komplexem Textgebilde um. Allen voran Imanuel Humm, der den Kunstmäzen Tom desillusioniert und mit abgeklärter Überlegenheit durch den Abend kurven lässt – fast schon wieder ein Sympathieträger. Und Anne Rohde zieht Sophias Toughness zwischen Künstleranspruch und Aufstiegswillen eine unverhoffte Empfindlichkeit ein.

Dazu gibt Tristan Steeg den Berserker, der mit großem Aplomb Worte und Weingläser zerschellen lässt, steigert sich Isabel Baumerts handfeste Haushälterin sehenswert in eine Art eigener Künstlerinnenrolle hinein. Und Claudia Friebels fragile Sue ist vielleicht die menschlichste von allen.

Auf dem Grat von Konversation und surrealer Fantasie

In 170 Szenen lässt Schimmelpfennig ihr Gespräch kollidieren, die Sätze Schleifen ziehen und die Szenen einander in die Parade fahren, so dass die Linearität bricht und sich neu sortiert. Ulrike Maack steuert mit kühler Präzision und ganz auf den Moment konzentriert durch diesen Text-Marathon und balanciert das Beziehungsfünfeck gekonnt auf dem Grat von Konversationsdrama und surrealer Fantasie. Sinnbild auch für die gegenwärtig kursierende Ratlosigkeit. Gerade, wenn ausgerechnet Tom ein neues Gesellschaftsmodell einfordert.

So sieht man sie reden, vielleicht die letzten ihrer Art; und draußen ist die Welt schon untergegangen, während sie noch darüber fantasieren. Am Ende hat sich dann weniger ein Puzzle zusammengesetzt, als ein Flickenteppich der Kommunikation, notdürftig verkittet, Schnipsel einer fehlgeschlagenen Unterhaltung wie die Scherben, die Maria zusammenfegt.

