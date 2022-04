Ein Erdbeben macht dem Kurstädtchen Villrath den Garaus – bis die heilende Quelle plötzlich wieder zu sprudeln beginnt. Janine Adomeit, 1983 in Köln geboren und als Texterin und Autorin in Flensburg ansässig, erzählt in ihrem Roman-Erstling von Hoffnung und Niedergang. Am 27. April liest sie im Literaturhaus Kiel.