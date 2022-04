Kiel

Ein Haus, plötzlich leer, die Bewohner von einem Tag auf den anderen verschwunden, aber auf dem Tisch liegen noch Geschirr, eine Kinderzeichnung, eine vergessene Mandarine – Julia, der Nachbarin, lässt das keine Ruhe. Dabei wohnt sie noch gar nicht lange dort, hat die Familie kaum gekannt, in dem Vorort am Nord-Ostsee-Kanal. Und sie hat genug mit sich selbst zu tun, dem unerfüllten Kinderwunsch, der neu eröffneten Keramikwerkstatt, den Selbstzweifeln.

Ein paar Kilometer weiter in der nahegelegenen Kleinstadt dagegen flattern der Ärztin Astrid plötzlich anonyme Briefe ins Haus, ein bisschen bedrohlich, das schon; vor allem aber seltsam naiv in den irrationalen Schmähungen. So mysteriös jedenfalls, dass die gestandene 60-Jährige, die seit frühester Kindheit in der Gegend verwurzelt ist, ins Grübeln gerät.

Kristine Bilkau erzählt von Rissen und Brüchen

Es sind kleine Verschiebungen, die das Leben der Frauen im neuen Roman „Nebenan“ von Kristine Bilkau aus dem Tritt bringen. Nicht so brutal, dass kein Stein auf dem anderen bliebe – eher subkutan sich ins Denken der Protagonistinnen hinein schleichend. Mit Rissen und Brüchen, die das Lebensgefüge zusehends erodieren.

Zum Ausgleich folgt Julia im Netz geradezu manisch irgendwelchen inszenierten Familienidyllen oder den rätselhaften Geschichten von Frauen, die sich mit ihren Kindern in die Wälder zurückziehen. Und Astrid ertappt sich ungewohnt irrational – wie sie so oft wie nie bei Elsa auftaucht, bei der sie aufgewachsen ist. Weil sie nicht sicher ist, ob die alte Tante gerade wunderlich wird oder sich langsam aus dem Leben schleicht.

Zwischendurch kreuzen sich die Wege der beiden Frauen, die wenig gemeinsam haben, zwischen denen sich aber ein Netz unsichtbarer Fäden verdichtet. Wenn Elsa in Julias Garten auftaucht, Astrid sich für den neuen Keramikladen in der verwaisten Innenstadt interessiert. Oder ihr Mann vor dem Jugendhaus mit Julia ins Gespräch kommt.

Reisen durch die Provinz am Nord-Ostsee-Kanal

Kristina Bilkau ist, so hat sie in einem Interview erzählt, viel über Land gefahren im südlichen Schleswig-Holstein, hat recherchiert und beschreibt nun Orte und Gegenden, so unspezifisch wie wiedererkennbar: „Unaufhaltsam vertrocknet das Zentrum. Da helfen auch die Putztage für Schaufenster nichts, wie sie neulich veranstaltet worden sind.“

Die Hamburgerin, 1974 geboren und für ihr Romandebüt „Die Glücklichen“ (2016) gleich mehrfach ausgezeichnet, weiß die Provinzkulisse für ihren vorwiegend weiblichen Kosmos geschickt zu nutzen; zeigt verlorene Orte, an denen die Menschen trotzdem ihre Geschichte haben und das Leben sich Raum schafft.

Plastikteilchen, Botschaften und die Unruhe des Seins

Davon erzählt die Autorin, von den unsichtbaren Verbindungen im Leben und den atmosphärischen Störungen, die den Alltag ins Rutschen bringen: Ein seltsamer Junge hinterlässt rätselhafte Botschaften an dem leeren Haus, eine gewisse Vera taucht auf und erzählt Julia von deren verstorbener Mutter – und dann sind da noch die bunten Plastikteilchen im Kanal, die Julias Mann in Unruhe versetzen.

Ein produktiv irritierendes Geflecht ist das, nur dass man den Begebenheiten und Charakteren etwas mehr Beiläufigkeit wünschte. Und weniger Klischee, etwa wenn es um Julias Sehnsucht nach einem Kind, einer Familie geht. Kristina Bilkau macht die Fässer der Verunsicherung allesamt auf – aber die Rätsel, die lässt sie für ihre Protagonistinnen wie für die Lesenden einfach stehen.

Eines Tages wird in der Stadt auch das Jugendhaus geräumt, werden die Kinder irgendwo in die Vorstadt verschoben. Einsturzgefahr, angeblich. So wie es in diesem Roman ja an allen Ecken und Enden bröckelt und bröselt – zuweilen ein bisschen zu deutlich. Aber einsturzgefährdet ist das Leben ja ständig. Umso bedeutsamer die Verbundenheit zwischen den Figuren – und wie Kristina Bilkau sie im Ungefähren ihrer Existenzen stehen lässt. Verunsichert und festgezurrt in der Brüchigkeit ihres Seins und des Zusammenlebens.

Kristine Bilkau: Nebenan. Roman. Luchterhand Verlag, 288 Seiten, 22 Euro