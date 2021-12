Hamburg

Er hat mit dem Musikerkollegen Schorsch Kamerun auf St. Pauli lange Jahre den legendären Golden Pudel Club betrieben. Und im Schauspielhaus Hamburg steht gerade das neue Stück „Coolhaze“ von Studio Braun an, das Rocko Schamoni mit den Kollegen Heinz Strunk und Jacques Palminger betreibt. Und er schreibt Romane über das Aufwachsen auf dem Ostholsteiner Land („Dorfpunks“) oder den Kiez von St. Pauli („Große Freiheit“). Jetzt ist „Der Jaeger und sein Meister“ erschienen, eine Hommage an den Kiez-Künstler Heino Jaeger (1938-1997) . Anstoß für ein paar Gedanken über Freaks und die Schwierigkeit, als Künstler bei sich zu bleiben.

Ihr neuer Roman erzählt von dem heute fast vergessenen Hamburger Universalkünstler Heino Jaeger - und schon im Vorwort geht es um Freaks und Ihre eigene Affinität zu Leuten, die anders sind. Was ist eigentlich ein Freak?

Rocko Schamoni: Ursprünglich hat der Begriff Aussätzige bezeichnet, Menschen, die nicht dazu gehörten und die man nicht in die Gesellschaft hineinlassen wollte. Aber in den Sechzigern und Siebzigern haben diese Ausgestoßenen die Begriffe selbst übernommen, ihr eigenes Selbstverständnis damit definiert und ihr Außenseitertum mit Stolz gefüllt. Hippies zum Beispiel haben sich als Freaks bezeichnet. Aber das Wort ist ein übergeordneter Begriff. Für alle, die außerhalb der gesellschaftlichen Norm stehen.

Freak ist ja nicht gleich Freak - es gibt solche und solche?

Wenn einer im Keller sitzt und Handgranaten bastelt, dann kann der heute durchaus als durchgedrehter Freak bezeichnet werden. Diese Gattung aber meine ich nicht. Ich meine die, die sich selbst Freaks genannt haben. Leute aus der 68-er-Bewegung, meistens langhaarig, verwahrloste Klamotten, antibürgerliche Haltung. Später haben sie dann Berufe ergriffen, wurden zu Eltern und Establishment – diese Generation war auch die Generation meiner Eltern, auf die ich im Buch blicke.

Heino Jaeger allerdings gehörte nicht zu denen, die sich etabliert haben …

Nein, Familie oder Eingliederung ins System, das wollte und konnte er nicht. Und als sich die anderen die Bärte stutzten und die Haare zurückschnitten, da blieb er auf diesem Niveau und ist irgendwann auch aus dem Wirklichkeitspakt ausgestiegen. 1982/82 ist er in eine ganz andere Welt abgedriftet.

Warum hat er Sie so sehr fasziniert?

Ich fand ihn spannend, weil er so stolz war in seiner Abgewandtheit. Und weil er so wenig Interesse gezeigt hat für die gängigen Erfolgsmodelle, die es für Künstler gibt. Mich zieht immer wieder an, wie wenig er sich angebiedert und angeglichen hat an Erwartungen und Normen. Er ist einfach ganz für sich geblieben.

In den Siebzigern hatte er die parodistische Sendung „Fragen Sie Dr. Jaeger“ beim Saarländischen Rundfunk. Und bei Radio Bremen wollten sie ihn im Beatclub haben …

Ja, aber dieser vermeintliche Erfolg hat nur dazu geführt, dass er noch mehr zu sich gekommen ist. Und das erfüllt mich mit Hochachtung. Ich weiß ja selbst, wie das Business läuft, wie man hinterher kraucheln muss, sich allen möglichen Kreisen und Personen andienen soll.

Können Sie das genauer erklären?

Wenn ich es richtig machen will, dann muss ich mich jeden Tag bei Facebook, Insta und anderen sozialen Medien ins Gespräch bringen, Leute bedienen. Das ist ein ganz unwürdiger Kreislauf für einen Künstler, der eigentlich bei sich selbst und seiner Kunst sein sollte und nicht bei seiner eigenen Vermarktung. Heino Jaeger war das Gegenteil von Social Media – er war einfach bei sich. Dabei konnte er sich das kaum leisten. Er hatte ja keine Erbschaft, im Gegenteil: Er hat total prekär gelebt – und trotzdem widerstanden. Das ist eine große Form von Stärke.

Außerdem hat er diesen speziellen wegweisenden Humor, der auch Dittsche geprägt hat, und auch Studio Braun, oder?

Heino war die Bestätigung, dass man keine Pointe braucht, keinen Abschluss. Dass der reine Bewusstseinsstrom schon funktioniert. Jaeger hat die Figuren einfach so durch sich durchlaufen lassen. Er hat Geschichten erzählt, mal waren sie komisch, dann wurden sie dunkel und traurig, dann wieder komisch. Er hat eben auch die andere Seite gesehen. Und wenn man Leid kennt, Elend, Zerrissenheit, erweitert das den Blick auf das Leben. Zu großen Teilen schwimmen wir über einen dunklen, kalten Ozean und hoffen, dass wir zwischendurch eine Insel des Lichts erreichen. Das ist die Seite, aus der die Kunst ihr eigentliches Sein bezieht.

Das Buch beginnt bei Ihnen selbst; im Vorwort erzählen Sie, wie sie das Sterben Ihres Vaters erleben. Wie kam dieses Erinnern mit der Geschichte von Heino Jaeger zusammen?

Ich habe das Buch geschrieben, während mein Vater gestorben ist. Und Heino war ungefähr der Jahrgang meines Vaters. Ich habe dann gemerkt, dass ich beim Schreiben über Heino auch einen Rückblick auf die Generation meiner Eltern habe. Die hatten beide lange Haare, waren ökologisch engagiert und gehörten im weitesten Sinne auch zur Generation der Freaks. Die hätten sich ohne Weiteres auch einen Abend mit Heino Jäger zusammensetzen können.

So geht die Geschichte durch einen mehrfachen Filter. Den Ihrer eigenen Geschichte. Und den von Heinos Freunden und Weggefährten. Was für einen Jaeger wollten Sie zeigen?

Das war schwierig, weil er so eigen ist, dass ich ihn nicht als Buddy, Kumpel, mit dem man mitgehen kann, zeigen wollte. Ich musste ihn in seiner Eigenartigkeit belassen – deshalb kommt man ihm auch nie wirklich nahe. Er hatte selbst diese Entfernung zur Welt; und dieselbe Distanz schien mir auch zu seiner Beschreibung notwendig.

Es gab da außerdem den Freund Pintschovius, der Ihre Hauptquelle ist.

Pintschovius ist der Bewahrer der Pyramide von Jaegers Werk. Und das Irre ist, dass seine Freundschaft bis zum heutigen Tag anhält. Da hat sich nichts verändert. Wenn Heino das verstanden hätte, hätte er sich vielleicht nicht so früh verabschiedet.

Das Buch ist auch ein Medienporträt der Siebziger und Achtziger geworden.

Ich schreibe darüber, wie die Medienleute waren. Aber sie haben für Heino Jaeger auch einiges möglich gemacht. Ansonsten habe ich meine Probleme mit den Sendern. Vor allem mit dem NDR, der sich in der Vergangenheit so wenig ins Zeug legte für die Leute hier. Das ärgert mich. Es gibt so viele tolle Künstler im Norden, die der NDR abgelehnt hat und die dann wie Dittsche über den Umweg des WDR gehen mussten. Auch Heino Jaeger wurde ja vom Saarländischen Rundfunk entdeckt. Wir müssen nach Köln gehen, wenn wir im Norden gute Hörspiele machen wollen.

Hat Ihre Verarbeitung von Jaegers Geschichte auch mit Nostalgie zu tun?

Nein, aber die Freaks, die fehlen mir im Straßenbild, in der Stadt aber auch auf dem Land an der Ostsee. Die gab es auf dem Dorf früher, die liefen zauselig unter den anderen herum, hatten schrottige Bauernhöfe, auf denen sie komische Sachen gebastelt haben. Und diese Verzauselung der Gesellschaft, die fehlt mir ab und zu. Heute erscheint mir alles sehr angeglichen.

Gibt es heute keine Freaks mehr?

Doch - zum Beispiel gibt es in Hamburg einen richtigen Maximalfreak namens Ferdinand Försch. Ein wilder Klangfreak. Wenn der einen neuen Song schreibt, baut er dafür erstmal ein neues Instrument, um das überhaupt spielen zu können.

Und wie sehen Sie sich selbst?

Also, ich war ja Punk, von Haus aus. Auch wenn ich das jetzt mit über 50 nicht mehr so sage. Aber es gibt Dinge, die bleiben, wie die musikalische und politische Orientierung. Und wenn man mit dem elterlichen Blick draufschaut, dann gehören die Punks zu den Freaks dazu. Das ist also eine Frage der Feinsortierung – aber die überlasse ich andern.

