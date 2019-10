Oma lernt schwimmen

Auch wenn der Bezug zum Kult-Streifen „Der Swimmingpool“ nur vage ist, mangelt es dem Stück „Romys Pool“ nicht an Intrigen und Kehrtwendungen. Allerdings mischt Autor Stefan Vögel seinem Werk ein erhebliches Maß an Humor und Menschlichkeit bei, wie die Premiere im Theater am Wilhelmplatz bewies.