Roskilde

Der junge Mann in der Uniform der dänischen Nationalgarde bewacht das verwaiste Tor. Vögel zwitschern in die Stille, das Gras ist adrett gemäht. Hinter dem Tor wird der Blick frei auf das Nichts. Nur ab und zu wird ein Auto durch eine kleine Zeltstadt geschleust, in deren Richtung ein Schild mit der Aufschrift „ Covid-19 Testcenter“. Ironie des Schicksals: Genau dort würde jetzt die Orange Scene stehen, Hauptbühne und Wahrzeichen des Roskilde Festivals vor den Toren Kopenhagens.

Wenn Festival-Sprecherin Christina Bilde erzählt, gerät sie noch immer aus der Fassung. „Der Weg ist richtig. Aber am Anfang war ich deprimiert, und es ist noch immer hart, auf dem Gelände zu sein.“ Der Weg, das bedeutet die Absage der 50. Jubiläumsausgabe des Festivals vom 28. Juni bis 4. Juli, zu der 188 Acts auf acht Bühnen und 130 000 Besucher erwartet wurden.

Anzeige

Lesen Sie auch:49. Roskilde Festival - Grandioses Finale mit The Cure

Weitere KN+ Artikel

Am Mittwoch um 17 Uhr hätten sich die Tore geöffnet, wäre die Masse Mensch auf das Gelände geströmt, hätten Zigtausende Taylor Swift auf der Orange Scene zugejubelt. „I shake it off, I shake it off.“ Stattdessen machen es sich drei einsame Dänen mit ein paar Dosen Bier auf dem weiten Feld bequem. Sie sind seit 30 und mehr Jahren bei jedem Roskilde Festival dabei. Sie können das nicht abschütteln.

Gedenken an das Unglück beim Pearl-Jam-Konzert vor 20 Jahren

Rosen, Kerzen, Tuborgdosen liegen in einem Birkenhain an dem Gedenkstein, der an das Unglück beim Peal-Jam-Konzert vor 20 Jahren erinnert, bei dem neun Menschen starben. „How fragile we are“ lautet die Inschrift auf dem Stein, die in diesem Jahr ganz neue Bedeutung gewinnt. Fast steril liegen die 150 Hektar unter den dramatischen seeländischen Wolken. Das Camping-Areal „ Dream City“ wirkt bedrückend wie eine Geisterstadt aus einem Spaghetti Western. Das D, das E, das A liegen im Gras, umgeworfen vom Wind.

Glastonbury Festival vor dem Aus?

Ins Straucheln geraten ist auch das Glastonbury Festival in Südengland, neben Roskilde "Mutter aller Festivals" in Europa, das nach der corona-bedingten Absage gegen das Aus kämpft. Das Aus ist im Roskilde-Headquarter keine Option: „Genau können wir den Verlust noch nicht beziffern, aber die nächsten Jahre werden hart“, sagt Christina Bilde.

Millionen an Spenden fallen in diesem Jahr aus

Gravierend sind die Einnahmeausfälle auch für andere: Im vergangenen Jahr hat das Non-Profit-Festival 19 Millionen Kronen (2,5 Millionen Euro) für karitative Zwecke gespendet, hat sich besonders der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen verschrieben. „Die meisten der Organisationen hängen zum Glück nicht von uns ab. Aber sie verlieren in diesem Jahr trotzdem viel Geld für Extra-Aktivitäten“, sagt Bilde. Auch die zahlreichen Institutionen – Sportvereine, Kindergärten, Initiativen – mit ihren (Food-)Ständen auf dem Gelände trifft die Absage hart. Ihr Gewinn wird in Summe auf rund 21 Millionen Kronen (2,8 Millionen Euro) beziffert. „Immerhin gab es Hilfspakete vom Staat, die das ein wenig auffangen konnten“, so Christina Bilde.

Die meisten Ticketinhaber haben ihre Eintrittskarten für 2021 behalten.

Die Roskilde-Macher stemmen sich gegen die Leere. Rund 500 000 Kronen (67 000 Euro) brachte der Verkauf von Spenden-Armbändern. Der Erlös geht an einige der Institutionen, die auch sonst bedacht worden wären. „Es ist nicht viel, aber auch 10 000 Kronen können in der Arbeit mit Kindern viel bewirken.“ 85 Prozent der Ticketinhaber haben ihre Eintrittskarten für 2021 (27. Juni bis 3. Juli) behalten, der Rest war in Windeseile ausverkauft. „Das verschafft uns ein solides Fundament“, sagt Bilde, die verrät, dass die Booking-Abteilung den großen Traum verfolgt, Beyoncé für das 50. Roskilde Festival – zugleich 50-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr – zu gewinnen.

Do it yourself Festival am Sonnabend

Und dann soll es doch noch gefeiert werden, das „Orange Feeling“ der Roskilde-Festival-Meute. Am Sonnabend brachte das virtuelle „ Roskilde Festival – Do it yourself“ zumindest einige Tausend zusammen, die in ihren Gärten, auf Balkonen und Carports zelteten, kreativ ihr Festival-Erlebnis simulierten und teilten und Online-Auftritte dänischer Künstler verfolgten. „Wir wollen das Orange Feeling feiern, wo auch immer man ist. Wir wollen alle einbeziehen, auch die vielen Volunteers, wollen die jungen Leute unterstützen“, sagt Christina Bilde.

Wachablösung bei der Nationalgarde. Der Betrieb im Corona-Testcenter geht weiter. Genau an der Stelle hätten The Strokes, Haim am Sonnabend das Festival beenden sollen. Christina Bilde schluckt kurz: „Ein sonderbares Gefühl. Aber auf kuriose Art auch symbolisch.“

Weitere Nachrichten aus der Kultur lesen Sie hier.