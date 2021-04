Kiel.

Über 40 sind es geworden, 28 davon zeigt die gebürtige Kielerin, die im Februar ihren 70. Geburtstag feierte, jetzt unter dem Titel "Ornament als Utopie" im Atelierhaus im Anscharpark. Optimistisch, beinahe fröhlich wirken diese Arbeiten, die gern als positiver Kontrapunkt zur düsteren Corona-Zeit verstanden werden dürfen. Von sattem Grün dominiert, lässt die Serie Gärten mit ihren verschlungenen Elementen an Grundrisse von Barockgärten denken, abstrakt gehalten sind Kompositionen, in denen Arabesken und Rocaillen für die Formenvielfalt der Natur stehen.

Inspirierende Spaziergänge

Viel ist Roswitha Steinkopf spazieren gegangen im letzten Jahr, begleitet meist von Friedrich Wedell, mit dem sie seit 40 Jahren verheiratet ist. Das Zusammenleben mit dem Musikwissenschaftler und langjährigem künstlerischen Leiter der Biennale Chiffren bezeichnet sie als prägend im Hinblick auf ihre Arbeit. „Er brennt für seine Musik, ich brenne für meine Kunst. Er ist mein erster Kritiker und der Austausch mit ihm tut meiner Arbeit gut.“

Spaß an weltweiten Kontakten

Künstlerisch stehen geblieben ist Roswitha Steinkopf nie. Zum frühen Markenzeichen wurden ihre hölzernen Stabinstallationen, die sie später zu Wandbildern zusammensetzte. Im Jahr 2000 machte sie mit „Greetings“ von sich reden, einer Auftragsarbeit für die Expo in Hannover, bei der das Publikum eingeladen war, Module zu beschriften, die sich zu einer Landschaft in den Farben Schleswig-Holsteins zusammensetzten. Damals stellte sie fest, „wie viel Freude es macht, mit Menschen aller Länder in Kontakt zu treten.“

International, interaktiv, interstellar

2003 folgte mit „Art is...“ ein weiteres internationales interaktives Projekt, in dem die Befragten ihre Meinung zum Wesen der Kunst aufschreiben durften – die Ausstellungen dazu gingen um die Welt. 2016 und 2018 schaffte Roswitha Steinkopf sogar den Schritt ins All - zwei Arbeiten, entstanden für die Stiftung KinderHerz in Zusammenarbeit mit der Deutschen Luft- und Raumfahrtbehörde und zogen mit Alexander Gerst an Bord der ISS.

Aus den Erinnerungen schöpfen

Die vielen Reisen und Auslandsaufenthalte, die die Künstlerin seit dem Abschluss ihres Studiums in Berlin nach Paris, Mailand, New York und Japan bis nach Nepal, Korea, Kenia und Thailand führten, vermisst Roswitha Steinkopf derzeit nicht. „Ich kann in Gedanken zurückwandern und aus dem Reichtum meiner Erinnerung schöpfen.“

Heiligendammer Str 15. Bis 30.Mai. Fr, Sa 15-18, So 12-18 Uhr – die Künstlerin ist anwesend. Fragen unter Tel. 0160 80 800 27.