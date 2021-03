Kiel

Am 28. Februar 2020 sagt die Freundin doch lieber ab. Theater? Schwierig in diesen Zeiten, die Lage unklar, in Heinsberg im Sauerland ist schon landunter. Der Premierenabend im Schauspielhaus macht trotzdem Laune. Oder gerade. Weil es sich ein bisschen nach Tanz auf dem Vulkan anfühlt. Shakespeare, „Was Ihr wollt“, die Indoor-Version. Im Foyer wird die Gefahr heiter weggeplaudert und ist doch schon da. Mir erscheint das noch alles wenig brisant. Am 1. März kommt die nächste Premiere, Laurie Pennys wütende Dystopie um eine Wunderdroge zur ewigen Jugend: „Everything belongs to the Future“. Oja. Aber vorläufig ist das Theater viel gegenwärtiger als die Epidemie.

Eine gute Spielwoche später fällt der Vorhang. Für die Theatermacher auf und hinter der Bühne, für das Publikum – also auch für die Kritikerin, die mittendrin sitzt. Von Berufs wegen und weil sie es liebt. Die Theaterluft und die summende Erwartung. Den gemeinsamen Atem, der die Vorstellung trägt, das Doppelspiel von Bühnenrealität und erzählter Geschichte.

Corona dreht den Alltag auch im Kulturleben einfach ab

Die Deutschlandpremiere des aufwändigen Harry-Potter-Musicals abgesagt, die genauso ersehnte Ballettpremiere im Opernhaus auch. Der Kollege hat tags zuvor gerade noch das letzte Streiber-Meisterkonzert im Schloss erleben dürfen. In den Kinos, im Literaturhaus, im Schloss, in der Pumpe, der Traum und der Hansa 48 gehen die Lichter aus. Alles dicht. Nicht mal die Buchhandlungen dürfen öffnen. Die Karte fürs Paul-Weller-Konzert in Hamburg, mein Geburtstagsgeschenk, bleibt erstmal liegen. Verschoben auf April 2021. Und ich – bin vor allem sauer. Ein Gefühl wie trocken gefallen, der Alltag einfach abgedreht. Und der Vorhang sieht aus, als würde er sich lange nicht wieder öffnen.

Der Tag wird ein anderer im Lockdown, das Leben zu einer Art Parallelexistenz. Das Büro zu Hause, keine Termine vor Ort, das Telefon eine Nabelschnur in die Welt. Mit und ohne Video. Abende und Wochenenden plötzlich frei. Für Kulturreporter fühlt sich diese Freizeit seltsam unwirklich an.

Wie das Bügelbrett zur Ballettstange wird

Nicht, dass es nichts mehr zu erzählen gäbe. Im Gegenteil, der Stillstand produziert ja Aktion. Ich erfahre, wie der Schauspieler Werner Klockow in seinem Arbeitszimmer mit phonetischen Übungen gegen den Leerraum spricht. Wie die Tänzerin Leisa Martinez ihr Wohnzimmer zum Probenraum und das Bügelbrett zur Ballettstange umfunktioniert. Wie der Schriftsteller Feridun Zaimoglu aus der Zeit fällt und statt von Lesung zu Lesung durch die Republik zu reisen seine Stadt erwandert.

Spazierengehen ist auch für mich eine Lösung. Ich entdecke die Gegend, in der ich lebe. Flanieren ist schließlich auch eine Kulturtechnik. Außerdem gefällt mir, dass plötzlich mehr Zeit ist zum Lesen. Eine Weile funktioniert das. Auch weil ich immer noch denke – oder wider besseres Wissen hoffe – dass der Spuk in ein paar Wochen vorbei ist.

Stattdessen jeden Morgen der bange Blick auf neue Zahlen, neue Diagramme. Was wäre möglich, wenn? Statt über Spielpläne, Filme, Konzerte oder Stücke berichten meine Kollegen und ich über komplexe Sitzordnungen, Hygiene- und Öffnungspläne. Daneben breitet sich die Leerstelle in den Tag, liegt bald da wie ein Bremsklotz. Die Kultur wird in jeder politischen Diskussion über Hilfen oder Wege aus dem Lockdown hintenan gestellt; dabei fühlt es sich schon längst an wie Notstand – für die Theater, Kinos, Konzertveranstalter, Künstler. Und ohne sie. Wo sind der Resonanzraum, Reibungsfläche und Inspiration? Oder einfach die Unterhaltung? „Mir fehlt der Input“, sagen irgendwann alle; ich auch.

Endlich wieder Fernsehen?

Und was ist mit den Spätfolgen für die Kultur? Gibt es irgendwann nur noch Minibesetzung und Zimmerkonzert? Und wie lange werden sie durchhalten, die vielen frei arbeitenden Solo-Künstlerinnen und Künstler, denen Auftritte und Aufträge wegbrechen und damit die Existenz?

Zu Hause ist derweil das lang vernachlässigte lineare Fernsehprogramm wieder von Interesse, geben Tagesschau, Tatort, Montagsfilm dem Abend Struktur. Dazwischen füllen Arte-Mediathek und Streaming-Dienste die Lücke. „Bridgerton“, „Damengambit“, und wann kommt endlich die neue Staffel von „Mrs. Maisel“? Bis dahin helfen „The Detectorists“. Zwei verschrobene Typen, die mit ihren Metalldetektoren wortkarg über südenglische Felder und Haine wedeln und daneben heiter philosophisch das Leben und die Welt durchleuchten. Tröstlich, wie sich im Mikrokosmos dieser ewigen Schatzsuche die Unbegreiflichkeit des großen Ganzen spiegelt. Und wenn sie sich danach im Pub treffen, um über Dosenringe und andere Fundstücke zu fachsimpeln, weiß ich wieder, wie Gesellschaft funktioniert.

Netz-Konserve statt Kino, Konzert oder Theater

Es kostet Zeit, die Perlen im Ozean der digitalen Möglichkeiten zu entdecken. Aber eine Weile kommt der Kulturjunkie mit der Konserve über die Runden. So lange, bis sich all das Gestreame als Placebo entpuppt. „Konzert im Film?“, sagt der Kollege, „da lege ich mir lieber eine Platte auf.“ So wächst der Hunger nach dem direkten Erleben.

Und die Kreativen werden kreativ. Theater streamen improvisierte digitale Tagebücher aus leeren Räumen. Die Komödianten in Kiel erfinden spontan das Theater-to-go, das Werftpark-Theater ein Theatergame. Museen laden zum virtuellen Rundgang. Es gibt plötzlich Autokino. Der Notstand schafft auch neue (Vermittlungs-)Formen. Manchmal gehe ich auch nur zur Buchhandlung und hole mir meinen Stoff ab. Ein bisschen heimlich, als ginge es um eine rare Droge. So ähnlich stelle ich mir den Besuch beim Dealer vor.

Vorstellung für zwei: Auszeit im Ausnahmezustand

Am 24. März starten wir mit der KN-Bühne unser eigenes Kulturprogramm. Fast zwei Monate lang bis 14. Juni steht jeden Tag für eine halbe Stunde eine Musikerin, Schauspieler, eine Vorleserin auf der Bühne. Und abends dann im Netz. Die Zuschauer klicken und spenden für die Gäste. Soviel, dass uns die Luft wegbleibt. Daneben fühlt sich die Begegnung mit den Künstlerinnen und Künstlern an wie ein seltenes Privileg. Die Vorstellung nur für mich und die Kollegin an der Kamera. Meinen Kulturkollegen geht es nicht anders. Ein verdichteter Moment, eine Auszeit im Ausnahmezustand. Dass der neun Monate später immer noch anhält, kann ich mir nicht vorstellen.

Es ist ja nicht nur die Kunst, die fehlt. Es sind die Räume, die Häuser. Und das Gemeinschaftsgefühl, das entsteht, wenn ich mit lauter Fremden und Halbbekannten im Saal sitze. Alle fokussiert auf das Eine. In einer gemeinsamen Konzentrationsleistung, deren Anspannung sich im Applaus Luft macht. Oder in der Ruhe, die sich an guten Tagen und nach dem richtigen Film verbreitet, wenn im Kino die Leinwand dunkel wird. Plötzlich vermisse ich sogar das notorische Husten und Räuspern in der Vorstellung.

Die Literatur mobilisiert in der Pandemie ihre Superkräfte

Je länger der Stillstand, desto klarer wird: Kultur ist ein sozialer Akt, eine gesellschaftliche Verabredung. Theater, Ausstellung, Konzert – das ist der Brennstoff für Diskussion und Verständigung, für die Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart und Zukunft. Bleibt also die Literatur, die in der Pandemie all ihre Superkräfte mobilisiert. Als Tauchstation, Seelentröster, geistige Tankstelle. Und nichts kann einen so schön aus der Welt saugen. Das Buch ist in Corona-Zeiten Denkanstoß und wertvollstes Ablenkungsmanöver.

Als es wieder losgeht, Mitte Juni, ist das wie die Landeerlaubnis nach langem einsamen Kreiseln im Orbit. Wieder im Schauspielhaus, wieder „Was ihr wollt“. Diesmal im Corona-Modus: auf Abstand, ohne Tanz, und Singen geht nur solistisch. Egal, es ist ein Fest. Wild und laut und voll das Leben. Nach der Sommerpause setzt gar Premierenfieber ein. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Dänische Lyrik im Literaturhaus, die Kieler Philharmoniker im Schloss, Schauspiel und Ballett in Kiel, Flensburg, Hamburg. Adrenalinstöße gegen die Corona-Ermattung. Und alle zeigen dasselbe: Wie das Theater die Welt erfühlt. Das Ballett - da, wo der der corona-sichere Abstand am wenigsten umzusetzen ist - thematisiert genau das. Ich fast allein in meiner Reihe, das erscheint mir sicher. Und im Ansteckungsgeschehen des Herbstes spielen die Kulturorte keine Rolle.

Träumen vom Kulturrausch

Der zweite Lockdown kommt trotzdem. Und fühlt sich dunkler und härter an als zuvor, nach der kurzen Rückkehr in die Halbnormalität. Die erste Online-Premiere am 9. November aus dem Schauspielhaus Hamburg, Horvàths „Geschichten aus dem Wienerwald“ ist besser als nichts und bleibt trotzdem Geistertheater. Das Netz ist Ersatzdroge und Notlösung in einem.

Als im neuen Jahr erste Lockerungen bedacht werden, steht die Kultur wieder auf dem letzten Platz für die Öffnung. Seither habe ich sehr oft Lust auf sehr laute Musik. Mit vielen anderen an einem Ort, der dafür gemacht ist.

März 2021. Der Dornröschenschlaf der Kultur dauert gefühlt schon ewig. Die Pandemie ist jeden Tag ihr neues abgelebtes Abziehbild. Immerhin: Im Opernhaus wird wieder geprobt. Balletttraining: Arme im Himmel, Füße auf Spitze, Pirouetten. Irgendwie irreal. Harry Potter ist auf den 4. Dezember terminiert, Paul Weller soll jetzt im Mai 2021 im Docks spielen. Und ich träume vom Kulturrausch und davon, nicht mehr auf dem Bildschirm der Live-Kamera, sondern im Theater wieder meiner eigenen Blickregie zu folgen.