Kiel

Unser aktueller Rundgang macht im Mai Station im Freya-Frahm Haus Laboe und im Keramikkünstlerhaus Neumünster, genauso wie in Kiel im Atelier von Birgit Brab, im Brunswiker Pavillon, in der Galerie Onspace, in der Gallery Cubeplus, im Kunstraum B, im Pop-up Pavillon, im Kulturladen Leuchtturm. Es folgt der große Überblick über das Angebot im ganzen Land.

Maritimer Farbrausch im Freya-Frahm-Haus

Segelboote kreuzen im Schwarm über das Meer, das wegen des Gedränges kaum zu sehen ist. Woanders feiern seltsame Gestalten ein fröhliches Gelage, zu dem sich neben Möwen und fliegenden Fischen auch ein freundlich lächelndes Hundetier gesellt hat. Maria Krömer zeigt in ihrer Ausstellung „Farbrausch maritim“ im Freya-Frahm-Haus neue und ältere Arbeiten.

Orange Segel von Maria Krömer. Quelle: FFH

Die Künstlerin aus Laboe erweist sich dabei als experimentierfreudig, zählen neben Acrylfarbe, die sie gern auch mit dem Spachtel aufträgt, doch auch Kreide, Kohle und andere Zeichenmaterialien zu ihrem Handwerkszeug. Monika Kröme wird während der Öffnungszeiten meist anwesend sein. Aus ihren Verkäufen möchte sie 10% für die Hilfe von Geflüchteten aus der Ukraine spenden

Laboe, Strandstraße 15. Bis 29. Mai. Do-Sa 13-18 Uhr, So 11-18 Uhr

Catherine Sanke und Jinwhi Lee im Keramikkünstlerhaus Neumünster

Zwei spannende Positionen aktueller Keramikkunst zeigt das Keramikkünstlerhaus Neumünster mit Arbeiten von Catherine Sanke und Jinwhi Lee. Sanke bemalt ihre Objekte Schicht für Schicht mit keramischen Farben - eine Vorgehensweise, die den Arbeiten nach dem Brand eine prozesshafte Optik verleihen. Die Wahl-Leipzigerin studierte an der renommierten Burg Giebichenstein in Halle, 2020 wurde sie mit dem Perron-Kunstpreis für Porzellan ausgezeichnet.

Fehler und Zufälle sind willkommen in der experimentellen Glasurtechnik von Jinwhi Lee, der für die lebendige Oberflächengestaltung seiner Objekte unter anderem Glasurstückchen verwendet. Der aus Südkorea stammende, mit diversen Preisen ausgezeichnete Künstler studierte an der Muthesius Kunsthochschule, wo er seit 2022 die Werkstatt der Klasse Freie Keramik leitet.

Neumünster. Fürsthof 8. Bis 21. 5.

Künstlerische Dialoge in „Das Atelier“ von Birgit Brab

Deutsch-dänische Dialoge bin Birgit Brabs „Das Atelier“ Quelle: BB

Die Ergebnisse von künstlerischen Dialogen sind immer spannend. In der ersten Ausstellung des Jahres in ihrer Galerie Das Atelier präsentiert Birgit Brab Resultate derartiger Dialoge in einer Gruppenausstellung deutscher und dänischer Künstlerinnen und Künstler. „Bild-fortællinger“ heißt übersetzt „Bildergeschichten“. Erzählt werden diese Geschichten von Pernille Kløvedal Helweg, Niels Reumert, Søren Ankerfeld und Svend Danielsen aus Kopenhagen sowie von Imme Feldmann und Nils Vollertsen aus Schleswig. Ihre künstlerischen Notate haben die Ausstellenden untereinander verschickt und jeweils mit eigenen Bildwerken auf die zugesandten Arbeiten reagiert. Damit nicht genug, folgte dem kreativen Bild- und Wortaustausch ein weiterer Kommunikationsprozess während der gemeinsamen Hängung.

Jungfernstieg 24 . Bis 3. Juni. Do, Fr, So 16-18 Uhr

„Das gute Leben“ im Brunswiker Pavillon

Selbst vertreten ist Birgit Brab in der Themenausstellung „Das gute Leben“ im Brunswiker Pavillon, für die der BBK-Schleswig-Holstein insgesamt 13 Künstlerinnen und Künstler eingeladen hat. Die Beteiligten gehen mit ihrer jeweils unverwechselbarer Handschrift, stilistischer Vielfalt und technischem Facettenreichtum, aber auch mit Humor und manchmal dem nötigen Ernst der Frage nach, was es braucht, damit das Leben sich gut anfühlt. Muss es der pure Luxus sein oder reicht manchmal schon ein gutes Essen?

„Das gute Leben“im Brusnwiker Pavillon: vorne eine Installation von Mona Strehlow „Voll das gute Leben", hinten „Das gute Leben" von MariaZo mit Portraitfotos einer Frau, die fast 105 Jahre alt wurde, im Raum ein Spiegelobjekt „Glück" von Karin Mohrdieck und an der Wand in der Mitte Arbeiten von Elmar Jacob Quelle: Björn Schaller

Teilnehmende Künstler und Künstlerinnen sind Birgit Brab, Maria Bussert, Imme Feldmann, Regine Haack, Karin Hilbers, Elmar Jacob, Tina Kalähne, MariaZo, Karin Mohrdieck, Cornelia Patz-Nahm, Peter Rathmann, Hans Hinnerk Rohde und Mona Strehlow.

Brunswiker Straße 13. Bis 29. Mai. Dienstag-Donnerstag 10-17 Uhr, Freitag-Sonntag 11-16 Uhr

Für den Frieden und gegen den „Hass“ in der Galerie Onspace

Die Galerie Onspace hat in der Vergangenheit viele Ausstellungen mit russischen Künstlern organisiert und bedauert das vorläufige Ende dieser Zusammenarbeit ausdrücklich. „All unsere russischen Künstler-Freundinnen und Freunde verurteilen den Krieg auf das Schärfste und berichteten uns von dem unglaublichen Hass, der nun geboren ist und immer größer wird“, schreibt Kurator Detlef Schlagheck. „Eine Kooperation zwischen ukrainischen und russischen Künstlern scheint unmöglich geworden zu sein.“ Unter dem Titel „Hass“ hat die Galerie eine ungewöhnliche Schau eingerichtet. Im Zentrum steht ein Kinoabend mit dem Videoprojekt „Peace 2022 Artists against the war“ der russischen Künstlerin Josef Ka. Das Videoprojekt setzt sich aus Filmen von 69 Künstlern aus 23 Ländern zusammen, darunter aus der Ukraine und Russland.

Iltisstraße 10. Bis 30. Mai Mo, Di, Do, So 15-18 Uhr

Roman Klonek im Kunstraum B

Sind seine Figuren nun Superhelden oder skurrile Fantasiegestalten mit unklarer Bestimmung? Bei den Gestalten aus der Kreativwerkstatt von Roman Klonek kann man da nicht sicher sein.

Roman Kloneks „Up on the roof“ im Kunstraum B. Quelle: KRB

Der Kunstraum B hat mit dem gebürtigen Polen einen Künstler mit Faible für altmodische Cartoons, experimentelle Plakatgestaltung und moderne Druckgrafik zu Gast. Schon während seines Studiums der visuellen Kommunikation in Düsseldorf entschied sich der heute 72-Jährige für den Holzschnitt, genauer: für den Reduktionsdruck in der Technik des verlorenen Schnittes. Bei diesem Verfahren werden die verschiedenen Farbebenen mit einer einzigen Druckplatte durch schrittweises Abtragen auf das Papier gedruckt. Während also immer mehr Teile der Druckplatte verloren gehen, nimmt das Bild mit jeder einzelner Farbschicht mehr Gestalt an.Der Kunstraum zeigt eine Auswahl von Werken aus den letzten 20 Jahren .

Wilhelminenstr. 35. Bis 27.5.

Mechthild Menne-Schönheit im Pop-up Pavillon

Für japanische Kunst hatte sie schon lange eine Schwäche - nach einem mehrwöchigem Gastaufenthalt 2014 in Japan nahm diese noch zu.

Japanisch geprägt: Mechthild Menne-Schönheit im Pop-up Pavillon. Quelle: MMS

Fasziniert von der Harmoniefindung in den Werken japanischer Künstler, schuf Mechthild Menne-Schönheit mit Rohrfeder und Pinsel, aber auch mit Zuckertusche und Kaltnadeltechnik Serien abstrakter Formen in offener Komposition. Im Pop-up Pavillon zeigt die Kieler Künstlerin neben einer Bodeninstallation eine Werkschau aus mehreren grafischen Serien, Aquarellen und Buchobjekten. Menne-Schönheit studierte Biologie und Chemie in Marburg, wandte sich nach kurzer Berufstätigkeit aber bald der Kunst zu. Sie besuchte das Bochumer Institut für Grafik und Malerei, war Gasthörerin an der Hochschule für bildende Künste in Berlin. 1997 vertiefte sie in Kiel ihre Ausbildung u. a. bei Peter Nagel. Seit 2011 ist sie Mitglied im BBK Schleswig-Holstein, 2012 erhielt sie bei der Landesschau in Flensburg den Publikumspreis.

Alter Markt 17. Bis 5. Juni. Täglich außer mo 12-18 Uhr und nach Vereinbarung

Bärbel Stolzenburg im Kulturladen Leuchtturm

Auf dünnen Stielen sprießen rote Tulpen aus einem Boden, der mit blauem Karo an ein Küchenhandtuch denken lässt, woanders zieht ein Zaun eine Grenze durch eine endlos weiße Landschaft.

Bärbel Stolzenburg stellt im Kulturladen Leuchtturm in Friedrichsort aus. Quelle: KULi

Die grafisch geprägte Bildwelt von Bärbel Stolzenburg wurzelt im Gegenständlichen und ist gern farbenfroh. Nach langer Corona-Pause im Kulturladen Friedrichsort präsentiert die Kieler Künstlerin hier eine reizvolle Auswahl ihrer Werke. Auf eine Technik festlegen mag die ausgebildete Kunsttherapeutin sich nicht – sie arbeitet sowohl in Acryl als auch in Öl, mit Asche und Sand, meist jedoch in Mischtechnik mit collagierten Elementen und vielfach rätselhaften Schriftzügen. Bärbel Stolzenburg begreift ihre Bilder als eine therapeutische Form des künstlerischen Ausdrucks. Eine Therapie, die Spaß macht.

Friedrichsort. Kulturladen Leuchtturm e.V. An der Schanze 44. Bis 30. Juni. Mo-Fr 15-18 Uhr

Melina Bigale und Liza Dieckwisch in der Gallery Cubeplus

Künstlichkeit, bewusst oder unbewusst von Menschenhand geschaffen, ist das Thema zweier Künstlerinnen, die sich für jene Grenzen Interessieren, an denen natürliche und anthropogene Prozesse aufeinandertreffen.

„Geformtes“ von Melina Bigale und Liza Dieckwisch in der Gallery Cubeplus Quelle: GCPi

„Geformt“ heißt die Schau von Melina Bigale und Liza Dieckwisch in der Gallery Cubeplus. Während Melina mit ihren Kunstwerken die Relativität der entstehenden Künstlichkeit demonstriert, nutzt Liza synthetische Farbe und Materialien, um amorphe Formen entstehen zu lassen, die an Überreste industrieller Landschaften erinnern. Beide zeigen auf sehr unterschiedliche Weise, dass letztenendes immer die Natürlichkeit siegt.

Knooper Weg 104. Bis 11. Juni. Do-Sa 13 -19 Uhr

Weitere Ausstellungen/Galerien im Land:

ACHTERWEHR

Galerie für aktuelle Kunst: „Köpfe der Kunst“, Porträtfotografien von Ute Boeters (bis 29.5.). Do 16-19, So 16-19 Uhr. Inspektor-Weimar-Weg 19, Tel. 0431/582572

AHRENSBURG

Galerie im Marstall: „A Voyage“ (bis 19.6.). Mi 11-17 Uhr. Lübecker Straße 8, Tel. 04102/70781015

ECKERNFÖRDE

Kunsthaus: Gesamtkunstwerke und Farbenzauber von Uwe Svensson. Mo-Fr 9-12, 14-18 Uhr. Amselweg 3, Tel. 04351/83655

EUTIN

Landesbibliothek: „Reisen/Spielen“ (bis 18.6.). Di 9.30-18, Mi 9.30-13, Do 9.30-19, Fr 9.30-18, Sa 9.30-13 Uhr. Schlossplatz 4.

GARDING

Altes Rathaus: „Frei“ des Fördervereins für Kunst und Kultur Eiderstedt (bis 20.5.). Di 10-13, Do/Fr 15-18 Uhr. Enge Str. 5,

HOHENLOCKSTEDT

Arthur Boskamp-Stiftung: „Inhabitations - In:Visibilities“, Arbeiten von Dina El Kaisy Friemuth und Leonie Kellein (bis 31.7.). Sa/So 14-18 Uhr. Breite Str. 18.

HUSUM

Galerie Lüth: Peter F. Piening: Bildobjekte. Mi-So 10-18 Uhr. Halebüll, Altendorfer Str. 21, Tel. 04846/456

Galerie Tobien: „Fantasie & Narretei“, neue Arbeiten von Max Grimm und Karin Weiss (bis 11.6.), Mo-Fr 9.30-18, Sa 9.30-15 Uhr. Neustadt 8-10, Tel. 04841/64800, www.galerie-tobien.de

KAPPELN

Kunsthaus Kappeln: „Fantastische Kunst“, surreale Figuren und Bilder von L. Gravengaard, M. Meinberg, R. Oppermann (bis 14.8.). Do-So 11-17 Uhr. Poststr. 5.

KIEL

Atelier Umraum: „No Thing is Nothing“, „Endlessly“ (bis 22.5.). Sa/So 16-19 Uhr. Turmbau Alte Mu, Lorentzendam 6b,

Atelierhaus im Anscharpark: Ana Strika: „Formen der Erinnerung“ (bis 5.6.). Fr/Sa 15-18, So 12-18 Uhr. Heiligendammer Str. 15, Tel. 0431/30034027. www.atelierhaus-im-anscharpark.de

Brunswiker Pavillon: „Das gute Leben“ (bis 29.5.). Di-Do 10-17, Fr-So 11-16 Uhr. Brunswiker Str. 13, Tel. 0431/554650, www.bbk-schleswig-holstein.de

Das Atelier, Birgit Brab: „Bild-fortällinger“ (bis 3.6.). Do/Fr 16-19, So 16-19 Uhr. Jungfernstieg 24.

Finanzministerium: „Tierisch...“, Kunst der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein (bis 30.9., mit Ausweis). Mo-Fr 9-17 Uhr. Düsternbrooker Weg 64,

Freie Kunstschule: „Arbeiten des aktuellen Jahrgangs - Zeichnung, Malerei, Fotografie, Illustration und mehr“ (bis 21.5.). Sa 11-14 Uhr. Stadtfeldkamp 30, Tel. 0431/697954

Galerie Brennwald: „Gezeichnet - Marion Angulanza, Markulf Behrendt, Hannes-Peter Gilde, Katrin Günther, Jenny Reißmann, Vladimir Sitnikow“ (bis 21.5.). Mi-Sa 15-18 Uhr. Hardenbergstraße 20, Tel. 0431/3890572

Galerie Rainer Gröschl: „Twist, repeat“, Luise von Roden und Lucy König (bis 12.6.). Fr/Sa 12-19, So 12-16 Uhr. Holtenauer Straße 59.

Gallery Cubeplus: „Geformt“, Melina Bigale und Liza Dieckwisch (bis 11.6.). Do-Sa 13-19 Uhr. Knooper Weg 104

Gemeindehaus Holtenau: „Impressionen“, Querschnitt des Fotoclubs Kiel (bis 31.5.). Mo-Fr 10 18 Uhr. Kastanienallee 18.

Kulturladen Leuchtturm: Arbeiten von Barbara Stolzenburg (bis 30.6.). Mo-Fr 15-18 Uhr. An der Schanze 44.

Kunstraum B: Roman Klonek: „Color Expansion“ (bis 27.5.). Mi-Fr 16-18 Uhr. Wilhelminenstr. 35,

Landgericht: Bilder von Margit Buß (bis 30.9.). Mo-Fr 8-16 Uhr. Schützenwall 31.

Onspace: „Hass“, Internationale Künstler gegen den Krieg (bis 30.6.). Di-Do 15-18 Uhr. Iltisstr. 10,

Pop-up-Pavillon: Mechthild Menne-Schönheit: „Japanisch inspiriert“ (bis 5.6.). Di-So 12-18 Uhr. Alter Markt 17a.

VHS-Kunstschule: 30 Fotografen aus den Fotoforen der Förde VHS (bis 7.10.). Mo-Fr 10-18 Uhr. Andreas-Gayk-Str. 31.

LABOE

Freya-Frahm-Haus: „Farbrausch maritim“, Monika Krömer - Malerei (bis 29.5.). Do-Sa 13-18 Uhr.Strandstr., Tel. 04343/8579

LÜTJENBURG

Galerie Richter: Werke von Eva Muggenthaler (bis 2.7.). Di 10-13, 16-18, Mi/Do 10-13, Fr 10-13, 16-18, Sa 11-14 Uhr. Niederstraße 19, Tel. 04381/4163390

NEUMÜNSTER

Gerisch-Stiftung: „Leiko Ikemura: Wenn Pfauen Flügel öffnen“ (bis 24.7.). „disposable life - Danijela Pivasevic-Tenner“ (bis 3.7.). Mi-So 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69,

KDW: „Malerei - Lyrik - Musik“, Werke von Heidrun Rehder und Barbara Jacobs (bis 20.5.). Waschpohl 20

Künstlerhaus Stadttöpferei: Catherine Sanke & jinhwi Lee: „Positions of contemporary carmic art“ (bis 21.5.). Mi 14-17, Do 14-19, Fr 10-12 Uhr. Fürsthof 8,

PLÖN

Tourist-Info: Ute Wadehn: „Bäume mal ganz Anders“ (bis 31.5.). Mo-Fr 8-18, Sa 10-14 Uhr. Bahnhofstr. 5,

PREETZ

Kunstkreis: „Inveränderung... what’s next?“, Arbeiten von Arno Falk und Rosita Sengpiehl (bis 22.5.). Fr-So 15-18 Uhr. Gasstr. 5, Tel. 04342/71610. www.kunstkreispreetz.de

RENDSBURG

Galerie Müllers: Ulf Petermann: „Neue Arbeiten“ (bis 12.6.). Mi-Fr 10-13, 15-18, Sa/So 10-14 Uhr. An der Marienkirche 4, Tel. 04331/22805

SCHLESWIG

Landesarchiv SH: „Urlaubsort - Tatort - Drehort! 100 Jahre Filmset Schleswig-Holstein, 35 Jahre Landesfilmarchiv“ (bis 1.7.22). Mo-Fr 8.30-17 Uhr. Prinzenpalais.

SCHÖNBERG

Kulturhaus Alte Apotheke: „Life & in Farbe“ von Aika Kämpfer (bis 17.6.). Mo/Di 15-17.30, Do 10-12, 15-17.30, Fr 15-17.30 Uhr. Knüllgasse 8.