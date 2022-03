Hamburg

Eigentlich wäre es ein ganz normales Konzert: ein zeitgenössisches Werk, ein spätromantisches Konzert mit Tendenz in die Moderne und die erste Sinfonie eines 18-Jährigen, der der wichtigste Komponist seines Landes im 20. Jahrhundert werden sollte. Der Haken: Es sind zwei russische Komponisten dabei, und die Solistin ist eine Russin mit Wahlheimat Hamburg – Anna Vinnitskaya.

Solidaritäts-Statement des Orchesters

Wie kann das NDR Elbphilharmonie Orchester angesichts des Krieges in der Ukraine damit umgehen? Beim ersten der drei Konzerte – das letzte am Sonnabendabend, 5. März 2022, in der Wunderino Arena Kiel – verlas Solohornist Jens Plücker ein Solidaritäts-Statement des Orchesters, danach wurde die ukrainische Nationalhymne gespielt und der große Saal der Elbphilharmonie in den blau-gelben Farben des Landes beleuchtet.

Kurz vorher schlich sich Pianistin Anna Vinnitskaya in den Saal, setzte sich an einen Flügel im Orchester – und spielte die Hymne mit! Und dann, nachdem sie mit atemberaubender Virtuosität, voller Energie, rhythmischem Puls und fein differenziertem Anschlag den Solopart in Rachmaninows „Rhapsodie über ein Thema von Paganini“ gespielt hatte, machte sie ihre Haltung noch einmal durch die Zugabe klar. Mit vier Orchestermusikern spielte sie den langsamen Satz aus Mieczysław Weinbergs Klavierquintett. Als sie das Stück ankündigte – es sei 1944 entstanden und drücke, wie aktuell jetzt, die Sinnlosigkeit des Krieges aus –, brach ihr die Stimme weg.

Nach der Pause erklang Dmitri Schostakowitschs erste Sinfonie von 1924, seine Studien-Abschlussarbeit. Man hört die Inspirationsquellen, Strawinski oder Prokofjew etwa, aber unverkennbar schon den Personalstil zwischen Sarkasmus, Groteske, Gewalt und bitterer Melancholie. Damit schrieb Schostakowitsch später gegen Krieg und stalinistischen Terror an.

Rumänischer Dirigent Cristian Măcelaru debütierte

Der rumänische Dirigent Cristian Măcelaru, Chef des WDR-Sinfonieorchesters, debütierte mit diesem Konzert beim NDR Elbphilharmonie Orchester. Zwingend, manchmal mit etwas zu viel Kraft, baute er die gewaltigen Steigerungen der Sinfonie auf, im Kontrast hatten die leisen, surrealen, klanglich gut gemischten Passagen der Niedergeschlagenheit und des Schmerzes große Intensität.

Diese Balance gelang auch überzeugend beim Eröffnungsstück des bewegenden Konzerts mit „Melt“ des Amerikaners Sean Shepherd. Ein Werk gegen den Klimawandel, das musikalisch effektvoll mit oft gleißenden Klängen die Gletscherschmelze beschreibt.

Am Sonnabend, 5. März, ist das Konzert ab 20 Uhr in der Wunderino Arena in Kiel zu erleben. Karten unter Tel. 0431/29283392.

Von Elisabeth Richter