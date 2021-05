Kiel

Die aktuell geltende Corona-Verordnung der Landesregierung hat in der Musik- und speziell in der Chorszene für heiße Diskussionen und viel Verwirrung gesorgt.

Nur der Roboter der Regierungshomepage spricht eindeutig

Auch mit juristischem Beistand oder hier, in unserer Kulturberichterstattung wurde daraus nicht deutlich, was nur der „Bot“-Computer nach Anfrage auf der Staatskanzlei-Homepage genau zu wissen meinte: Geprobt werden darf nach wie vor nur unter Sonne, Wolken oder Sternenhimmel – nicht in geschlossenen Räumen.

Sind alle Proben Veranstaltungen im Sinne des Versammlungsgesetzes?

Jede Probe wird in der Verordnung nämlich mit einer Veranstaltung eines Veranstalters gleichgesetzt, auch dann, wenn zum Beispiel ein Vokalensemble gar keine juristische Person bildet, weil es keinen (Vereins-)Träger hat oder keiner Institution zugehört. Der Landesmusikrat hat auf seiner Homepage den verzweifelten, aber tauglichen Versuch gestartet, das behördliche Rätsel zu lösen.

LMR-Präsident Volker Mader appelliert an den Ministerpräsidenten

Und LMR-Präsident Volker Mader klagt in einem offenen Brief zu Recht: „Während es für alle möglichen Institutionen klare Vorgaben gibt wie bei Restaurants, Kneipen, Bädern oder für das Training im Sportverein, sind die Regeln für Chöre, Musikvereine, Schulensembles etc., die für unsere musikalische Bildung existentiell sind, diffus oder nicht vorhanden. Die Betroffenen werden mit ihren Anliegen innerhalb der Ministerien von der Bildung bzw. Kultur zur Gesundheit und wieder zurück verschoben.“

Expertenrat für den Kitt der Gesellschaft?!

Wenn Ministerpräsident Daniel Günther die Kultur als „wichtigen Kitt der Gesellschaft“ bezeichne, müsse ihm auch klar sein, dass auch Kitt ohne entsprechende Pflege austrocknen und zerbröseln könne ... Inzwischen sind solche Dinge doch schon so oft passiert. Ist es wirklich zu viel verlangt, dass die Landesregierung sich jeweils den Rat von ein, zwei Experten auf dem kulturellen Fachgebiet einholt, bevor eine Verordnung in Kraft tritt?

Gemeinsamer Brief und umsetzbare Richtlinien

In einem Gemeinsamen Brief habe sich am 21. Mai Willi Neu (Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein e.V.), Hans-Jürgen Wulf (Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche), Kay Priess (Musikerverband Schleswig-Holstein), Benjamin Reiners (Generalmusikdirektor des Theaters Kiel), Sebastian Klingenberg (Landesverband S-H des Bundesverbands Musikunterricht/BMU), Dr. Ute Lemm (Generalintendantin des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters) und Dr. Volker Mader (Präsident des Landesmusikrats Schleswig-Holstein) an den Ministerpräsidenten gewandt und ihn aufgefordert, genau definierte und umsetzbare Richtlinien für die Musizierpraxis zu erlassen.

Drinnen proben mit Hygienekonzept

Die Experten plädieren für Proben in geschlossenen Räumen anhand konkreter Hygienekonzepte, die sich bereits in der Vergangenheit bewährt haben – und dies bitte auch mit Sängerinnen und Sängern sowie Bläserinnen und Bläsern. Inzwischen halten sie auch Konzerte und vergleichbare Auftrittsmöglichkeiten in geschlossenen Räumen auch außerhalb der bisherigen Modellprojekte für möglich und verantwortbar.