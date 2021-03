Lübeck

Häufig war auf der Webseite des SHMF zudem der Hinweis „wenige Karten“ zu lesen. Die aktuell angebotenen Kartenkontingente sind also vielfach erschöpft. Weil das SHMF sich dabei aber bislang am vergangenen, von starken Corona-Beschränkungen geprägten Sommer orientiert, bestehen gute Chance, dass in den nächsten Wochen und Monaten zusätzliche Plätze freigegeben werden. „Wir ermutigen das Publikum, die Funktion der Wartelisten zu nutzen“, heißt es in diesem Sinne aus der Lübecker Intendanz.

Lesen Sie auch: Interview mit Intendant Christian Kuhnt zum SHMF 2021

Gefragte Porträtkünstlerin Hélène Grimaud

Das gilt beispielsweise für die insgesamt elf Konzerte der Porträtkünstlerin Hélène Grimaud (Klavier). Auch die acht Termine im Großen Saal der Elbphilharmonie sind vorerst ausgebucht. Beim Gros der 16 Kieler Konzerte, davon allein zehn im Schloss, wird ebenfalls auf die Warteliste verwiesen. Für die großen Open-Air-Konzerte in Emkendorf gibt es eine entsprechend große Nachfrage.

Ab 8. März Vorverkauf per Telefon

Der allgemeine Vorverkauf für den 36. Festivalsommer war erst vor acht Tagen gestartet, einige Konzerte sind bereits seit Dezember im Angebot. Die Nachfrage stimmt die Festivalmacher optimistisch – wie auch die neuen Öffnungsperspektiven, die sich in dieser Woche für den Kulturbereich aufgetan haben.

Ab Montag, 8. März, können Karten nicht nur über www.shmf.de, per Post (Kartenzentrale des SHMF, Postfach 3840, 24037 Kiel) oder Fax (0431 - 23 70 711) bestellt werden, sondern auch über die Telefon-Hotline 0431 – 23 70 70.