SHMF 2022: Gewinnen Sie 3x2 Tickets für „Star Wars in Concert“ in Kiel

Kiel

„Star Wars“ begeistert seit über 40 Jahren Menschen weltweit: Wenn Sie auch Fan des Filmklassikers sind, können Sie sich auf einen besonderen Abend in Kiel freuen. Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) zeigt im August 2022 „Das Imperium schlägt zurück“ auf Großbildleinwand. Den Original-Soundtrack dazu liefert das Festivalorchester. Mit ein bisschen Glück können Sie dabei sein. Wir verlosen 3x2 Tickets für das Konzert in der Wunderino-Arena .

„Star Wars in Concert“: Das erwartet Sie in Kiel

„Episode 5 – Das Imperium schlägt zurück“ ist 1980 erstmals in den Kinos gelaufen. Und wie in allen Teilen der Star-Wars-Saga geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. In diesem Fall sehen sich die Rebellen nach einem Angriff von Darth Vader gezwungen, ihren Stützpunkt auf dem Eisplaneten Hoth zu evakuieren. Luke Skywalker macht sich auf den Weg, um Han Solo und Prinzessin Leia zu helfen. Die beiden wurden von Darth Vader gefangen genommen.

Neben den Spezialeffekten und den Charakteren trägt vor allem die Oscar-prämierte Musik von John Williams zum Erfolg des Weltraum-Epos’ „Star Wars“ bei. Millionen von Fans können die Melodien von Prinzessin Leia, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker oder Darth Vader mitsummen. Und das könnte Ihnen auch in Kiel passieren ...

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In einem multimedialen Filmkonzert spielt das Schleswig-Holstein Festivalorchester am 13. August 2022 ab 19.30 Uhr den Soundtrack zu „Das Imperium schlägt zurück“ live, während die komplette Episode 5 auf Großbildleinwand gezeigt wird. Dirigiert wird „Star Wars in Concert“ von Ludwig Wicki.

Das gesamte SHMF-Programm 2022 als Download

SHMF 2022: So können Sie die Karten gewinnen für „Star Wars in Concert“ in Kiel

Sie wollen bei dem einmaligen Konzert im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals dabei sein? Dann versuchen Sie doch Ihr Glück! Wir verlosen 3x2 Tickets. Um im Lostopf zu landen, müssen Sie nur hier am Gewinnspiel teilnehmen und die dort gestellte Frage richtig beantworten.

Eine Teilnahme ist bis Sonntag, 6. März 2022, um 23.30 Uhr, möglich. Die Gewinner werden von uns später per E-Mail benachrichtigt. Im Anschluss erhalten Sie auch die Tickets per Mail. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.