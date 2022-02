Tom Jones, Igor Levit, Martin Grubinger, Sir Simon Rattle, „Star Wars“ und Gershwins „Porgy and Bess“ als Kieler Finale: Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) will 2022 mit über 200 Konzerten in 123 Spielstätten an 65 Orten wieder sein Stammpublikum mit Stars und Brahms locken. Ein Überblick.