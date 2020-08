Neumünster

Was zu Beethovens Zeit noch ganz vertraut war, funktioniert auch im 21. Jahrhundert und krönt das „unter extrem schwierigen Umständen“ (Ministerpräsident Daniel Günther) doch noch in Teilen und Testballons zustande gekommene Schleswig-Holstein Musik Festival 2020: ein Konzeptkonzert mit der gegenseitigen Durchdringung von Sinfonischem und Vokalem.

Corona: 250 zugelassene Zuhörer pro Konzert in den Holstenhallen

Der Dirigent Thomas Hengelbrock ist bei so einem kühn ausgeheckten Experiment in seinem Element. Und das höchst inspirierte Publikum „auf genau 250 Stühlen zum 250. Geburtstag“ des Wiener Klassikers (SHMF-Intendant Christian Kuhnt) begeistert sich in der weitgehend leeren Holstenhalle zum Nachmittag bis zu stehenden Ovationen, ohne zuvor die gewünschte Spannung durch Zwischenapplaus zu gefährden.

Beethoven mit Energie und entrückten Momenten

Beethovens Fünfte ist eigentlich ein kompaktes Werk, das stringent von c-Moll-Nacht zu C-Dur-Licht strebt. Und Hengelbrock versteht es hervorragend, die Energien darin elektrisierend aufzuladen, ohne dabei mit übertrieben raschen Tempi die Ohren in der halligen Akustik zu überfordern. Mit seinem an allen Pulten wirklich hervorragend besetzten Balthasar-Neumann-Ensemble verfolgt er die starken Akzente und Steigerungen genau, nimmt sich aber auch plötzlich und dennoch organisch ganz viel Zeit für eine lyrische Insel, ein Instrumentalsolo, eine überraschende harmonische Wendung. So theaternah, so menschlich „sprechend“, so ausdrucksstark mitatmend in beinahe vokalen Gesten kann Beethovens vermeintlich „absolute“ Musik dräuen, tönen und schließlich siegreich aufstrahlen.

Vorbild Mozart: Beethoven als vokal denkender Komponist

Woher das kommt, erlebt man in Arien des großen Vorbilds Mozart, die hier zwischen die ersten drei Sätze gefügt sind. Und besonders in Beehovens von Sopranen stets mit viel Respekt angegangener Szene und Konzertarie Ah! perfido ... Da steht mit Camilla Tilling ein Gesangsstar auf der Bühne, der vollkommen in der Lage ist, die technisch extrem anspruchsvollen Vokalwindungen einer von ihrem Geliebten verlassenen Frau in geballte Emotionsentladung zu übersetzen. Vom verzagten Klagelaut bis zur flammenden Selbstbehauptung steckt hier alles mit drin. Kein Wunder, dass Tilling auch Mozarts vielleicht anspruchsvollsten Opernmoment, die Felsenarie der empört in Versuchung geführten Fiordiligi aus Cosí fan tutte, bravourös singt und gestaltet, sehr sensibel und interaktiv eingebettet in den Orchesterklang.

Leuchtende Höhen, düstere Tiefen

Zu solch einem packenden Seelenpanorama mit seinen leuchtenden Höhen und düsteren Tiefen in dramatischen Arien und vibrierend schicksalhaften Sinfoniesätzen gehören immer auch die kontemplativen Gegenbilder. Tilling, aber auch Stanislas de Barbeyrac, Brüssler Concours Elisabeth-Gewinner im Jahr 2011, haben sie zu bieten. Der nicht ganz so frei, farbenreich und expressiv singende Tenor lässt vor allem im Pianissimo der lyrischen Mozart-Arien Il mio tesoro ( Don Ottavio in Don Giovanni) oder Un’aura amorosa (Ferrando in Cosí fan tutte) aufhorchen. Ansonsten muss er der Kollegin das Feld überlassen. Die gehört in Sachen Seelenpanorama sowieso zum stärkeren Geschlecht. Und das wussten auch Mozart und Beethoven.

