Kiel

Daniil Trifonov gilt bereits als einer der faszinierendsten Tastenzauberer unserer Zeit. Der 1991 in Nischni Nowgorod geborene Musiker ist Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon und hat dort alle Klavierkonzerte von Rachmaninow mit dem Philadelphia Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin eingespielt. Martha Argerich hält Trifonovs Anschlag für einzigartig: „Er hat Zartheit und auch das dämonische Element. Ich habe so etwas noch nie gehört.“

Mister Trifonov, Sie werden in Kiel zweimal das „Zweite Klavierkonzert“ von Sergei Rachmaninow spielen. Was bedeutet Ihnen das Stück?

Ich liebe eigentlich alle seine Konzerte und habe sie auch schon aufgenommen. Das c-Moll-Konzert führt einen besonders intensiven Dialog zwischen Solist und Orchester. Es ist ein Schlüsselwerk für den Zugang der Pianisten in die Klangwelt von Rachmaninow.

Sie sind sehr interessiert an historischen Aufnahmen von Pianisten wie Glenn Gould, Edwin Fischer, Lipatti oder Neuhaus ... Was sagen Ihnen die Einspielungen von Rachmaninow höchstselbst?

Es gibt tatsächlich zwei Aufnahmen mit Rachmaninow am Klavier aus den 20er und 30er-Jahren. Sie sind sehr unterschiedlich, vor allem im ersten Satz.

Er bevorzugt auf Tonträgern oft einen sehr klaren Stil – in eine antiromantische Richtung. Spielt das eine Rolle für Ihren eigenen Interpretationsansatz?

Das ist ein Phänomen: Viele Komponisten neigen bei der Interpretation ihrer eigenen Werke zu einem etwas direkteren Zugriff. Das ist zum Beispiel auch bei Schostakowitsch oder Prokofiev der Fall. Vielleicht weil Sie wissen, wo die Details hinführen sollen, weil sie selber den großen Bogen der Komposition so präsent haben. Er stammt ja aus ihrer eigenen Feder. Bei Rachmaninow mag ich das sehr, diese Einfachheit. Gerade das Zweite Klavierkonzert ist abgesehen von der Harmonik nicht so romantisch wie man meinen könnte, es tut ihm gar nicht gut, die Spätromantik darin zu betonen.

Sie hören also Anklänge der Moderne darin?

Eher vielleicht etwas Neoklassisches – in der Art mit Dynamik und Akzenten umzugehen.

Sieht sich Daniil Trifonov in der Tradition der „Russischen Schule“?

Sie haben bei Tatjana Selikman am Gnossin-Institute in Moskau und bei Sergey Babayan in den USA studiert, die beide die Heinrich-Neuhaus-Richtung vertreten. Ist Ihr eigenes Spiel dieser sogenannten „Russischen Schule“ zuzurechnen?

Man steht in der Tradition, keine Frage. Aber es gibt keinen Satz von Regeln, von denen man nicht abweichen darf. Und Selikman und Babayan waren bereits sehr unterschiedlich prägende Lehrmeister.

Immer auf der Suche nach dem bislang Unerhörten: Daniil Trifonov Quelle: Dario Acosta/DG

Der Dirigent Alan Gilbert, jetzt Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters in Hamburg, hat Ihr Debüt beim New York Philharmonic Orchestra 2015 als einen „aufregend gefährlichen Moment“ in seiner Karriere sehr genossen. Wie ist die künstlerische Beziehung zwischen ihnen beiden?

Wir haben inzwischen schon einiges zusammen realisiert. Alan hat ein besonderes Sensorium für die Absichten des Solisten. Seine Reaktionsfähigkeit ist enorm hilfreich für ein Live-Konzert. Man kann dann sogar spontan etwas Neues ausprobieren.

Sie leben in New York, einer wundervollen Stadt der Kultur, die besonders schwer von der Coronapandemie betroffen war. Wie haben Sie die dunklen Tage dort erlebt?

Tatsächlich lebe ich mit meiner Frau eher in einer Vorort-Gegend von New York City. Deshalb habe ich das gar nicht so unmittelbar miterlebt. Aber die Stadt erholt sich bereits kulturell spürbar. Die Sommerfestivals finden schon mit voller Kapazität statt – auch indoor.

Anfang August haben Sie ihre neue CD mit Werken der Bach-Familie und der „Kunst der Fuge“ von Johann Sebastian Bach vorgestellt ...

Natürlich hat Bach immer schon eine Rolle im Studium und meinem Repertoire gespielt. Aber die Intensität hat zugenommen, auch weil ich mich sehr für historische Tasteninstrumente interessiere. Im Studium habe ich zwar schon am Cembalo gesessen. Aber der Besuch einer Sammlung nahe London hat mich mit einem Instrument zusammengebracht, auf dem Johann Christian Bach konzertiert hat. Das war ein faszinierendes Erlebnis. Und diese Erweiterung des Projekts verdanke ich tatsächlich den gewonnenen Freiräumen im Corona-Lockdown. Wenigstens ein positiver Effekt ... Außerdem habe ich mein Repertoire um das Erste Klavierkonzert von Brahms und Beethovens Viertes erweitern können.