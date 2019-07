Flensburg

Liturg von Johann Sebastian Bachs Dur-Moll-Bibelkunde "zum Nutzen und Gebrauch der Lehrbegierigen Musicalischen Jugend" war mit Andras Schiff ein Berufener.

Gedächtnisleistung und Farbpalette

Da durfte man schon über die reine Gedächtnisleistung staunen (das noch komplexere, da zwei Jahrzehnte später entstandene zweite Buch folgte gestern Abend in Lübeck!), war aber schon bald von der Farbpalette begeistert, die hier einer der ohne Frage bedeutendsten Bach-Interpreten des 20. und 21. Jahrhunderts ganz organisch auffächerte.

Schiffs schattierte Schwerelosigkeit

Immer noch spielt Schiff à la Kurtág und nah am ursprünglichen, intimen Clavichord-Klang mit minutiös schattierter Schwerelosigkeit. Er bleibt somit weit auf Abstand zu den packend pointierten Affekthaschern Gould oder Gulda.

Prägnanz ohne Pedal

Aber auch sein hinreißend sensibles Spiel hat noch an Prägnanz gewonnen – womöglich durch intensive Beschäftigung mit Instrumenten historischer Bauart. Der moderne Konzertflügel sei ein „nützlicher Elefant“ mit vielen Möglichkeiten dafür, so Schiff, da sowieso niemand genau sagen könne, was dem Komponisten nun wirklich vorschwebte. Wobei der Pianist konsequent jegliches Pedalisieren mied (Ausnahme: im Orgelpunkt-Schluss der großen E-Dur-Fuge).

Tonarten-Klangwelten

Als gutes Beispiel für ganz unterschiedlich erfasste Tonarten-Klangwelten können Präludium und Fuge in es-/dis-Moll BWV 853 und in Es-Dur BWV 854 gelten. Hier tatsächlich Trauer und Bangigkeit, die zeitgenössische Theoretiker darin hörten, dort das prächtig Majestätische, Göttliche.

Glasklare Ordnung auch in komplexen Fugen

Besonders eindrucksvoll war, wie Schiff toccatenhaft freie Züge in den Präludien wie frisch improvisiert erscheinen ließ, wie er glasklare Ordnung in die vielstimmigen Fugen brachte. Oder wie er die gegen Ende der Sammlung wachsenden Paare ganz innig überlegt ins philosophisch Weite ausschweifen und endlich ins völlig versunkene Largo der h-Moll-Fuge münden ließ. Ganz große Kunst!

Von Christian Strehk