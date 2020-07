Lübeck

Am 8. August will er gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther das ausverkaufte Open-Air-Konzert mit Percussionstar Martin Grubinger auf der Gottorfer Schlossinsel besuchen.

SHMF-Intendant Kuhnt : "Signal an die Kulturszene"

Festivalintendant Christian Kuhnt freute sich gestern über den hohen Besuch im „Sommer der Möglichkeiten“: Das „empfinden wir als wichtiges Signal an die Kulturszene, die vor fundamentalen Herausforderungen steht. Mit seinen rund 100 Aktionen zeigt das SHMF, dass Musiker, Publikum und Veranstalter auch in außergewöhnlichen Zeiten bereit sind, mit Kreativität und Leidenschaft neue Wege zu beschreiten, sobald die Rahmenbedingungen dies zulassen“.

14 Konzerte mit "Drums on Wheels"

Grubingers Auftritt auf Schloss Gottorf bildet den Auftakt zu insgesamt 14 Konzerten im ganzen Land, in denen der Schlagzeuger in Triobesetzung unter dem Motto „Drums on Wheels“ bis zum 14. August zwei Trucks zur mobilen Bühne macht.

Der Musikfest-Trecker ist unterwegs

Mit etwas weniger PS ist derweil der Musikfest-Trecker am Wochenende in Dithmarschen gestartet. Maria und Matthias Well sowie Vladislav Cojocaru musizierten bei günstigem Wetter vom Anhänger und fanden mit diesem ungewöhnlichen Auftritt allerorts reges Interesse. Am übernächsten Wochenende wird der Trecker dann auch in der Region Rendsburg/ Eckernförde/Kiel unterwegs sein.

