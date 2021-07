Kiel

„Auf dem Atem entwickelt man die Obertöne wie die Register einer Orgel. Was da im Kopf neben dem Intellekt an Geist existiert, das schwingt einen hinauf in höhere Sphären wie in einem gotischen Dom. Das ist das Schöne beim Singen!“ Man kann von großem Glück sagen, wenn dieses Zitat der Jahrhundertsängerin Christa Ludwig, deren irdischen Verlust die Musikwelt Ende April zu beklagen hatte, in einem Liederabend etliche Male wahrhaftig wird.

SHMF: Duo Gerhaher / Huber im Kieler Schloss mit Ovationen bedacht

Der Bariton Christian Gerhaher hat jedenfalls die gesangstechnische Fähigkeit, den Geist und den Intellekt, beispielsweise die „Himmelsfunken“ in Franz Schuberts Silbert-Vertonung genau in dieser Weise aufleuchten zu lassen. Jeder Vokal ist so edel ausgeformt, jeder Konsonant dazwischen so geschickt eingepasst, dass die klare Wort- und betörend samtweiche Klangbildung noch von etwas Höherem aussagekräftig überwölbt werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieser überragende, im Kieler Schloss begeistert gefeierte Beitrag zum Schubert-Komponistenschwerpunkt des SHMF gewinnt zusätzlich durch das blinde Verständnis mit dem Klavierpartner Gerold Huber. Der dringt wie auf Zehen- und Fingerspitzen in den lyrischen Kokon jedes Kunstliedes ein und erkundet den musikalischen Mikrokosmos, den der Frühromantiker ganz individuell in den Gedichten entdeckt hat. Feinsinniger, sorgfältiger und atmosphärisch überzeugender kann man das nicht spielen.

Lesen Sie auch Starbariton Christian Gerhaher: Kunst ohne Publikum ist wie Religion ohne Gemeinde

Gerhaher beginnt – noch etwas heroisch überzeichnet und rau – mit Klopstocks „Dem Unendlichen“ gewidmeten Preisgesang. Dann aber versenkt er sich immer feiner in den leisen „Fluss“ der „Abendröthe“-Vertonungen von Schlegel-Texten. Mit dessen einsam reisenden „Wanderer“, über Goethes „Ganymed“ dringt er inwendig zu den labil schönen Schubert-Vertonungen von Texten seines unglücklichen Freundes Johann Mayrhofer vor. Diese Raritäten im Musikbetrieb werden in allen Facetten, bis hin zur düsteren, aber erlösenden Todesahnung des Selbstmörders (“Nachtstück“) in allen Facetten ausmodelliert. Womöglich war dabei auch Christa Ludwig aus höheren Sphären anwesend. Wenn ja, hat die Kritische bestimmt zu so viel Resonanz in Kopf und Raum wohlwollend genickt.