Wenn Johannes Brahms seinen Freund Klaus Groth in Düsternbrook besuchte, gehörten Spaziergänge zum festen Programm. Falls der Komponist und der Dichter dieses schöne Ritual auch heute noch (unsichtbar) beibehalten haben, könnte man sich fragen, was sie wohl zum ersten Open-Air-Konzert des Schleswig-Holstein Musik Festival im Corona-Jahr am Montagabend auf der Krusenkoppel zu tratschen hätten.

Corona: Lockerungen machen 500 Besucher glücklich

Zunächst hätten sich beide als „soloselbstständige“ Künstler wohl sehr gefreut, dass die von der Landesregierung verfügten Lockerungen überhaupt wieder ein solches Event möglich machten – mit 500 beglückten Zuhörern im steilen Betonhalbrund mit eigentlich vier Mal so viel Kapazität.

Klavierduo Christoph Eschenbach im Diskant und Justus Frantz im Bass

Wäre der vielgerühmte Pianist Brahms irritiert, aber großmütig über etliche falsche Töne und rhythmische Fehlgriffe der aus der Übung geratenen Zunftkollegen Christoph Eschenbach und Justus Frantz hinweggegangen? Vermutlich, denn virtuose Perfektion ist eine Erfindung des Rundfunk- und Tonträger-Zeitalters.

Eschenbach & Frantz : Immer noch gemeinsamer Atem

Vielleicht hätten die beiden Kenner aus der Zeit der Romantik aber auch anerkennend aufgehorcht, denn das tief in der deutschen Klavierkunst-Tradition verwurzelte Weltklasse-Duo Eschenbach & Frantz hat ja trotz fortgeschrittenen Alters (mit 80 und 76 Jahren) keineswegs völlig vergessen oder eingebüßt, was sie einst in den frühen 80ern ausgezeichnet hat. Immer wieder spürte man blindes Verstehen, den gemeinsamen Atem in kleinen Verzögerungen und zielführenden Steigerungen – und das, obwohl das gewählte vierhändige Repertoire von Brahms und Schubert wegen Corona-Abstandsgeboten an zwei Flügeln ausgeführt werden musste.

Innige Momente und himmlische Länge

Es waren also eher die innigen Momente als die brillanten Zentrifugalkräfte im Dreivierteltakt, die hier beeindruckten. Etwa das sanfte und ins Geheimnisvolle abgedimmte Schaukeln des berühmten As-Dur-Walzers, Nr. 15 in Brahms’ Opus 39. Solche Magie schimmerte immer wieder auch in Schuberts Divertissement à l’hongroise g-Moll D 818 auf, reichte aber nicht weit genug, um die „himmlische Länge“ komplett spannungsvoll zu überbrücken.

Beseelte Thematik und Rausschmeißer-Zugaben

Am tiefsten steckte das Duo vor allem noch in Schuberts herrlicher f-Moll-Fantasie D 940. Das Thema war delikat interaktiv abgemischt und von der Sehnsucht nach Besserem beseelt, von der Justus Frantz kurz andächtig gesprochen hatte. Echte Rausschmeißer im doch noch etwas überlangen Kurzkonzert: Ungarisches à la Brahms. Stehende Ovationen – nicht nur wegen der harten Sitzreihen.

Factbox:

Beim ersten Open-Air-Konzert mit nur aber immerhin doch 500 genehmigten Plätzen während der Corona-pandemie zeigte sich die Eignung der nach Eutin zweitgrößten Freilichtbühne in Schleswig-Holstein. Das im Einbahnsystem um die Bühne herum ins griechische Theaterhalbrund geleitete Publikum durfte sich mit seinen erst am Platz abgelegten Masken in freier Abendluft einigermaßen sicher fühlen. Das SHMF versorgte seine Fans mit Programmzettel, Getränken und Laugengebäck. Akustik und Verstärkung war bestens. Für einen kostendeckenden Betrieb (mit 480 Euro Miete und 8 Prozent vom Nettoumsatz, Bühnenbau, Licht etc.) reichen aber 500 verkaufte Tickets nicht aus.